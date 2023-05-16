與長女美亞合演 奪最佳單元劇 琦溫絲莉首封BAFTA視后

《I am Ruth》是《I am...》系列第3季的首集，去年12月在英國第4台播出。過去兩季《永恆族》陳靜、《霓裳魅影》里絲莉雯慧（Lesley Manville）等亦有份參演。琦溫絲莉除了演出，還參與《I am Ruth》故事創作，講述受社交媒體影響精神健康的年輕女兒，母親如何幫助她及修補彼此愈趨緊張的關係。

47歲琦溫絲莉與美亞菲普頓劇中演母女，琦溫絲莉擊敗《王冠5》艾美達史丹頓（Imelda Staunton）、《茱莉亞》莎拉蘭卡沙亞（Sarah Lancashire）等對手，贏得最佳女主角後，感謝美亞之餘，又讚賞其演出。到贏得最佳單元劇，母女一同上台，美亞更忍不住眼濕濕，琦溫絲莉向女兒說：「小孩，我們一起完成此劇的呢。」美亞是琦溫絲莉與首任丈夫占菲普頓（Jim Threapleton）的獨生女，不過《I am Ruth》並非母女倆首次合作，兩人早在2015年電影《凡爾賽宮的小風波》已同台。琦溫絲莉兩年前曾在訪問中表示，女兒幾年前首次主演電影《Shadow》，試鏡全靠自己實力爭取到角色，完全沒依賴父母在圈中的人脈。

《傷痛難免》賓韋素奪最佳男主角

根據一名醫生親身經歷改編的《傷痛難免》（This Is Going to Hurt），男主角賓韋素（Ben Whishaw）擊敗《夜警先鋒》馬田費曼（Martin Freeman）、《翻盤特工隊》加利奧文（Gary Oldman）及《浴血黑幫》施利安梅菲（Cillian Murphy）等勁敵，捧走視帝殊榮。他致謝時特別多謝劇中有大量對手戲、扮演實習醫生的拍檔安碧卡莫德（Ambika Mod），「你是我心目中的最佳主角」，似為對方失落最佳女主角提名而抱不平。《傷痛難免》在最佳迷你劇敗給音樂劇《Mood》，不過賓韋素有份聲演柏靈頓熊與英女王一起享用下午茶的短片，贏得BAFTA電視獎唯一由公衆投票的最難忘時刻殊榮。BBC報道英女王登基70周年，亦捧走最佳直播節目獎。

《非常姊妹大作戰》女星聲援編劇公會

另一方面，影視串流平台Netflix劇集《食人魔達默》奪最佳國際劇集；AppleTV+的《非常姊妹大作戰》則贏得最佳戲劇劇集，創作人兼女主角莎朗賀根（Sharon Horgan）致謝時不忘聲援正在罷工的美國編劇公會會員，「所有開始與結束都關乎編劇，所以我們跟美國編劇公會的弟兄姐妹團結一致」。