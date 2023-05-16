明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

遭入稟揭欠債10億 蕭定一旗下公司被頒令清盤

【明報專訊】48歲商人蕭定一任主席的中國創意數碼娛樂有限公司（前稱HMV數碼中國集團有限公司），早前遭入稟清盤；案件昨日在高等法院處理，呈請方萬鈦投資有限公司於庭上指出，答辯公司現時的欠債共涉10億元，其中42%是拖欠呈請人公司，答辯公司提出任何重組方案不獲呈請方支持，亦無法成功，因此要求法庭頒令清盤，其餘債權人支持相關申請。中國創意數碼一方就重組方案，要求再押後。惟法官經考慮後拒絕申請，並頒下清盤令。

中國創意數碼娛樂2011年起投資拍攝電影，作品包括黃子華《棟篤特工》、張智霖《十月初五的月光》、鄭欣宜和周秀娜合演的《29+1》、王祖藍和許冠文《Delete愛人》、《導火新聞線》，以及三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》和《一路向西》等。《棟篤特工》及《3D肉蒲團之極樂寶鑑》分別帶來逾4400萬及4000萬票房收益；《29+1》收逾1500萬，同時奪得多個電影獎項。

欠佘詩曼超時薪酬 被入禀追討93萬

之後製作的《洩密者們》、《作家的謊言：筆忠誘罪》、《真．三國無雙》及《#PTGF出租女友》等，票房未如理想。與無綫合拍電影版《十月初五的月光》，因拖欠女主角佘詩曼（阿佘）逾93萬元超時薪酬，被阿佘經理人入禀追討，無綫封殺蕭定一經理人公司旗下藝人，當時張繼聰不可宣傳有份參演的無綫劇《誇世代》。

蕭定一除製作電影，2015年收購GME中國和Starz Entertainment Limited一半股份，當時Starz旗下藝人有周柏豪、連詩雅和鄭融等；及後又收購國際大型連鎖影音零售商HMV，斥資4650萬元收購香港本地OTT影視點播平台Anyplex，改名為HMVOD。

娛樂組

相關字詞﹕蕭定一

上 / 下一篇新聞