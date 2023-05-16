遭入稟揭欠債10億 蕭定一旗下公司被頒令清盤

中國創意數碼娛樂2011年起投資拍攝電影，作品包括黃子華《棟篤特工》、張智霖《十月初五的月光》、鄭欣宜和周秀娜合演的《29+1》、王祖藍和許冠文《Delete愛人》、《導火新聞線》，以及三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》和《一路向西》等。《棟篤特工》及《3D肉蒲團之極樂寶鑑》分別帶來逾4400萬及4000萬票房收益；《29+1》收逾1500萬，同時奪得多個電影獎項。

欠佘詩曼超時薪酬 被入禀追討93萬

之後製作的《洩密者們》、《作家的謊言：筆忠誘罪》、《真．三國無雙》及《#PTGF出租女友》等，票房未如理想。與無綫合拍電影版《十月初五的月光》，因拖欠女主角佘詩曼（阿佘）逾93萬元超時薪酬，被阿佘經理人入禀追討，無綫封殺蕭定一經理人公司旗下藝人，當時張繼聰不可宣傳有份參演的無綫劇《誇世代》。

蕭定一除製作電影，2015年收購GME中國和Starz Entertainment Limited一半股份，當時Starz旗下藝人有周柏豪、連詩雅和鄭融等；及後又收購國際大型連鎖影音零售商HMV，斥資4650萬元收購香港本地OTT影視點播平台Anyplex，改名為HMVOD。

娛樂組