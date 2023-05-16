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娛樂

鍾培生拳酬千萬 7月台北戰電競手Toyz

【明報專訊】鍾培生與電競好手劉偉健（Toyz）結怨10年，兩人昨日出席在台北舉行的《拳上2023終於之戰》拳賽記者會，宣布7月5日假小巨蛋場館擺擂台對戰。大會確認鍾培生今次拳酬高達1000萬港元，Toyz的拳酬則不便透露，他是第一個以區塊鏈智能合約收取拳酬的人。兩主角未開打前，先來一場口舌之戰，針鋒相對，火藥味濃。

嘲鍾培生敗家仔

鍾培生先力數曾是好伙伴、好戰友的Toyz為利益不惜出賣彼此關係，「10年之間，他對我的傷害、詆毀、恩怨，會在拳賽上畫上句號，希望大家來見證」。Toyz稱台灣朋友對鍾培生認知不多，他認識對方10年，樂意為大家介紹鍾的背景，嘲諷33歲富四代鍾培生以「香港電競之父」自居， 一直好想走紅，希望媒體給他多些版面，相信他會很享受，「他是我的前東主，活到33歲，沒有任何成就定義自己，非常可悲，請大家體諒他一下，若我是他，就不想活下去」。

Toyz表示鍾培生以前打拳賽，請來的對手不是靠演技，就是零拳技，很可憐，「他是敗家仔，家裏的上市公司去年9月已被停牌，可能家產都被他這一代敗光，情况很糟糕，但他有一點改變，就是學識省錢，女人也是跟爸爸玩同一個，我很佩服」。

重提Toyz台灣販毒被判刑

鍾培生即反擊，稱Toyz的言論跟一般網上Hater差不多，不過對方是很聰明的人，做不好的事也懂得包裝，會抬高自己、踩低別人，「Toyz都是有能力、有高度才能放我側邊，我是他身邊唯一贏到他的人」。

鍾培生稱家事不用Toyz操心，家族四代在100年前已開始做生意，在慈善方面對社會作出貢獻，出錢出力建學校和醫院，並揶揄曾於台灣涉販毒案被判刑的Toyz，「販毒要沒有道德、沒有底線的人才能做，但是要不被捉到需要智慧。打拳就不同，所有人都可以嘗試，所以Toyz說話要負責任，你很快就可以體驗被淘汰」。

記者：鍾一虹

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