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娛樂

游乃海《命案》劇本懸疑不失幽默 鄭保瑞聽觀眾笑聲 重拾拍喜劇信心

【明報專訊】導演鄭保瑞執導電影《命案》，故事圍繞命運和玄學，他自言有阿Q精神，人生與事業曾陷入迷失期，全靠「心態決定命運」這句說話渡過逆境。提到與相識多年的編劇游乃海首次合作，鄭保瑞透露過程遇到好大困難，但發現只要調校好心態，肯拋開執念，便找到新出路，還化解了困擾19年的恐懼，他笑說：「以前覺得要我拍喜劇，恐怖過睇恐怖片。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

鄭保瑞2004年執導電影《追擊8月15》票房收974萬，成績不錯，不過自此之後，鮮有拍喜劇，強攻擅長的動作、恐怖和懸疑題材。相隔19年，他在《命案》跟編劇游乃海合作，從而改變了拍戲方向，「我認識的乃海不是亂來、hea做的編劇，看劇本時，已感受到有份幽默，我沒有特意將《命案》變成喜劇拍，當劇情片認真拍，希望一切自然流露。」

鄭保瑞憶入戲院為《命案》謝票，「聽到觀眾笑聲，覺得好有滿足感，因為我拍的戲，氣氛比較緊張，通常觀眾不會出聲。但這部戲啟發了我，加大了信心，不再抗拒拍喜劇，以後會夠膽試」。

不改劇本 首次做乖導演

拍戲改劇本，是鄭保瑞以前經常發生的事，不過今次與游乃海互相尊重，他以對方的劇本為主導，游乃海亦不會對他的拍攝手法多加意見，合作好愉快，「我以前拍戲，會在劇本上加入自己想法，編劇寫三樣，我有兩樣唔拍。不過今次知道劇本複雜好多，所有天意、巧合、命運環環相扣，郁一樣就會有骨牌效應，錯晒，處理上要好小心，不可以為了滿足自己，不理劇本」。

是否做導演最乖的一次？鄭保瑞笑言：「是的，可以這樣說。」問到兩人下次是否開拍喜劇？鄭保瑞稱未知，跟游乃海有共識想再合作，構思好初步，畢竟游乃海度橋需要時間醞釀。

抱希望成動力面對問題

《命案》與大眾探討命運，究竟俗世是「人定勝天」或「天意難違」，鄭保瑞認為人定勝天的說法好難達成，反而偏向相信心態改變命運，重提女兒小時候驗出有腫瘤一事，他和老婆雖喊苦喊忽，但仍抱希望，女兒手術後證實腫瘤只屬良性，健康也很好，今年快將14歲，「我不知道面對事件的力量是否能改變結果，或者結果已整定？至少抱着希望的態度，不會錯，做人要有動力面對問題」。

為呈現「上天」 在家拍天象半年

鄭保瑞愛用奇怪方法摸索拍戲感覺，透露為了交代「上天」在戲中佔重要角色，曾經想過用雀仔、烏鴉、飛鷹或小朋友來形象化，困擾了很久，最後覺得不適合，改用天文現象呈現，「我為了這部戲，在家中追拍天象半年，由朝拍到晚，老婆都費事理我。我想畀大家感覺到個天，又不想太神怪，但又怕觀眾不明白，於是用了彩色雲、落雨雀仔飛上天、閃電等效果，好彩觀眾說感受到人跟個天對抗緊」。

講到最難拍的場口，鄭保瑞要數茶餐廳一幕，牽涉太多人，是戲中重要的轉化點，他稱拍攝時感覺不到緊張氣氛，可能時間急趕、場地又細，唯有用多角度拍攝配合剪接帶出張力；在天台的結局場口，也拍了3個版本，才決定如何取捨。

相關字詞﹕命案 鄭保瑞

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