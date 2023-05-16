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娛樂

周杰倫演唱會尾場 修哥冒雨捧場 甄子丹偕太太外母睇騷歡度母親節

【明報專訊】周杰倫7場中環海濱演唱會前晚在風雨中圓滿結束，不少圈中人冒雨捧場，包括甄子丹、胡楓（修哥）、姜大衛、周家蔚、姚子羚、吳若希、胡鴻鈞及吳鎮宇等，甄子丹與太太汪詩詩陪同外母汪媽媽睇騷歡度母親節，十分有孝心。

甫開場周杰倫唱出《半獸人》、《本草綱目》等多首歌曲，特別將星級嘉賓點歌環節提早，熒幕出現坐在貴賓席的甄子丹與修哥，周杰倫大讚甄子丹很犀利，「記得有次我在紅館開騷唱《雙截棍》，你就升上台耍雙截棍，超勁」，更以廣東話問觀眾：「係咪好犀利呀？」之後感謝修哥來看他的演唱會，指自己與修哥都是1月18號生日，問修哥有什麼歌想點？甄子丹聽到修哥答什麼歌都可以，即說：「我幫修哥點《千里之外》。」兩人在台下聽得開心之餘還跟住唱。

周杰倫獻唱《聽媽媽的話》祝所有母親快樂，之後他跟表演嘉賓柯有倫學廣東話，對方教他講食物名稱，周杰倫笑說：「不要講吃的，會餓！」場面搞笑。其間選出幸運觀眾點唱，台下各出奇招，當中高舉「今日我生日」及「上次來香港的杰倫才39歲」燈牌的粉絲被選中，可點唱及與偶像合唱。

Encore環節，周杰倫獻唱《晴天》後終於停雨，他表示很開心不再下雨，尾聲以一曲《七里香》為演唱會作結，稱希望很快能再來港跟大家見面。完騷後，周杰倫在社交網留言，「謝謝大家來參加我的演唱會，希望大家有個難忘的夜晚，看來7場是不夠的，對吧？太陽之子這個稱號我先拿走囉」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕汪詩詩 胡楓（修哥） 甄子丹 周杰倫

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