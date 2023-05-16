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娛樂

出新歌悼念亡母 Stanley着緊姜濤：叫佢下次小心啲

【明報專訊】MIRROR成員邱士縉（Stanley）昨日出席品牌開幕活動，笑言很多人問他為何不開設自家服飾品牌，原因是他對衣著不算太講究，只着重舒服、整潔。是否由女友李炘頤（Alina）代襯衫？他笑說：「又唔會，不過我有時著得太核突，她會提點，說我好歹都是一個偶像。」

「睇親情戲喊到豬頭咁」

Stanley前日母親節推出單曲《來不及》，悼念年初因病離世的媽媽。他稱特意揀這日子推出，令歌曲多一重意義。他說歌曲MV與導演一同構思，雖看似簡單，能觸動人心才是最難。至於MV中出現媽媽的錄音，Stanley稱這是導演提議，他聽回媽咪的錄音真的不易，「媽咪生前不太懂用智能電話，所以錄音不多，但她經常會記掛着我，錄音問我有無食飽及掛住我等」。

媽咪離世後的首個母親節，是否感受特別深？Stanley忍不住眼泛淚光，坦言感受很大，幸有家人陪伴，「現在仍會定時傳短訊給媽咪，覺得她可能會看到，感覺她陪住我。如果問我現在心情是否OK，我一定答唔OK，因媽咪是我最親愛的人，我會將這感覺放在盒子，打開它就會有感覺，例如之前看一套關於親情的戲，我喊到豬頭咁，平時就無問題」。日前與女友拍片放閃，是否計劃成家立室？Stanley稱有共識朝這方向發展，他自認大男人，希望事業再好一點，有能力給另一半優質生活才結婚。

前輩提點虛心接受

談到RubberBand泥鯭暗諷姜濤的風波，Stanley透露私下曾與姜濤傾談，「我着緊他，知他講什麼都會有另一種說法，我已叫他下次小心啲，我寧願他講句多謝就算，但我知他忍不住，小朋友心頭一上，就會很想將愛宣揚出去，但有時又會心痛他會惹來一些事情。但前輩的提點是對的，我們都虛心接受」。

記者：陳釗

相關字詞﹕《來不及》 姜濤 邱士縉（Stanley）

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