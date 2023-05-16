指RubberBand道歉有點嚴重 AK：泥鯭姜濤有權發表感受

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

AK、Ian及陳蕾前晚於亞博舉行《拉闊音樂會》，場館活動區展出近20款應援布景，聚集數百觀眾排隊打卡，場面熱鬧，連AK胞兄也偕孕妻參與。MIRROR楊樂文（Lokman）、Alton、李駿傑（Jeremy）結伴捧場。早前參與流浪動物善終遭義工取笑的Alton心情未受影響，對鏡頭舉起V字手勢。

向受影響人士講不好意思

AK完騷後被問到RubberBand泥鯭暗諷姜濤得獎感言的風波，他覺得每個人也有權發表感受，姜濤也是趁得獎機會，對一班兄弟講心底話，「但不知有無影響到其他人，如果流程上阻到其他人，我們都要講聲不好意思」。他指泥鯭前輩對姜濤的評論，自己不方便代姜濤回答。RubberBand已就事件道歉？AK認為道歉有點嚴重，大家只是發表意見，當然有人覺得激進，但每件事有兩面睇，「可能泥鯭前輩覺得姜濤在這個場合講感受不太適合，或者再想一想會比較好，他應是想畀更好意見姜濤，才會這樣講，大家不需要太focus呢件事，頒獎禮都過了，希望明年頒獎禮再做好點，有機會上台發言講得再好一點，再善用時間」。

Ian撐陳蕾入MIRROR踢走AK

音樂會共唱30首歌，包括日文、英文及廣東歌，3人一起彈結他夾band，Ian又彈鋼琴為陳蕾伴奏，AK演繹Ian為其創作的新歌《Blue Monkey》時飈高音，全晚高潮位是3人跳唱MIRROR團歌《RUMOURS》和《REBOUND》，全場鼓掌尖叫。陳蕾多謝兩鏡仔陪伴跳唱該兩首快歌，是成就解鎖，好想加入成為MIRROR一分子。Ian說：「畀陳蕾加入，可以踢走AK。」AK反駁：「我假假哋都係副隊長，踢你走先。」Ian指台下的隊長Lokman點頭贊成踢走AK。AK笑說：「Lokman來睇騷，做乜多事？」

AK讚Alton配合節目做好本分

3人又互笠高帽，AK讚陳蕾歌聲悅耳。Ian笑說：「最初見陳蕾惡惡哋，原來她好好人，請我食蜜糖、喉糖、蘋果。」陳蕾形容Ian、AK是天才和地才，前者能歌善舞、記舞步快，後者為人熱情又勤力、不怕失敗、勇於挑戰。提到前晚是母親節，三人齊聲稱邀請了媽媽來睇騷歡度佳節。

騷後Ian自評跳唱仍有進步空間，稱稍後或推出跳唱單曲。陳蕾自爆騷前日練夜練跳唱，幸好觀眾收貨，令她想加入MIRROR。Ian笑說：「我在後台再問Lokman，他說可以踢走AK。」AK笑稱以後表演《RUMOURS》可找陳蕾頂替，又指早前參加《Chill Club頒獎禮》不慎扭傷腳，因太忙沒看醫生，現已沒大礙，「痛症減輕，今日活動自如」。

對於Alton參與動物善終行動被義工取笑，AK認為不便評論，因事件屬對方跟義工團體之間的事，「他沒跟我講這件事，他配合節目拍攝盡力做好本分，之後被人點講控制不到」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com