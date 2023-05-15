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娛樂

貼自動門照被指撐泥鯭 盼樂壇開心和諧 吳業坤稱做人很累別捕風捉影

【明報專訊】吳業坤日前在社交網上載自動門照片，標誌跟MIRROR隊徽相似，捲入RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）暗諷姜濤風波，被指撐泥鯭。吳業坤前晚與薛家燕出席母親節晚宴，他否認撐泥鯭，當日純粹覺得圖案有趣，大家不要太敏感捕風捉影，並覺得做人已很累，還要顧慮那麼多，希望樂壇開心和諧。

記者：柯美

吳業坤（坤哥）、薛家燕（家燕姐）、王梓軒、鍾柔美（Yumi）與潘靜文等，前晚出席在尖沙嘴舉行的《開心大派對》母親節傳承愛晚宴。RubberBand鼓手泥鯭日前在社交網發文暗諷MIRROR成員姜濤在ViuTV頒獎禮的「兄弟宣言」，惹雙方粉絲罵戰，RubberBand之後發道歉聲明，其間坤哥在社交網貼出一張標誌與MIRROR隊徽相似的自動門照片，惹來指他「撐泥鯭」言論，引起姜濤粉絲不滿；坤哥隨即變「泥鯭2.0」，遭網民圍攻。

純分享 不要預設立場

坤哥對此否認，稱他不了解發生什麼事，只是覺得圖案幾有趣，想分享照片，大家變得比較敏感，覺得他有立場，「我一句說話都冇講過，簡單一張照片，大家不要捕風捉影咁敏感，不好講到有不同立場，我純粹分享，不是狡辯」。以後會否不提及一些敏感的歌手或藝人？坤哥覺得做人已經很累，還要顧慮那麼多，「以前都沒有這些事情，我有和193（ERROR成員郭嘉駿）玩，之前開演唱會都有邀請MIRROR，當時沒有問題，現在最希望樂壇開心、和諧」。

問坤哥會否撐泥鯭？他以未了解整件事情，所以不想參與，希望大家看些開心事情，例如看他新養的小狗，「小狗照一出，有人以為我有BB，黃庭鋒即傳短訊恭喜我，話我好快。（太太有好消息未？）未有，現在照顧狗仔已經那麼辛苦，將來要有多些時間和精力養孩子，現在先養狗仔，習慣做父母感覺」。

家燕姐登台跳十字步左腳脫骱

家燕姐透露新城電台4年前已想舉辦《開心大派對》晚宴，因疫情延至今年舉行，筵開40多席，「我原本要到內地登台都延期，特登留港和一班媽媽歡度母親節。大會有邀請我新抱和孫仔出席，最近很多人感染新冠病毒，孫仔未滿兩歲，安全至上，都是不出席，母親節正日才和我慶祝，邊欣賞日落邊吃飯」。

家燕姐最近開始健身，透露早前在馬來西亞登台跳十字步時，左腳脫骱，非常痛楚，現在運動鍛煉肌肉，「膝蓋舊患是以前拍戲時弄傷，年紀大了移位，教練說要將肌肉鍛煉結實來鞏固膝蓋，現在有時間就去做gym，為了健康又可減肥」。家燕姐昨午出席母親節活動，獲兩女獻花送驚喜，她分享與子女相處最緊要溝通，建議大家放下手機關心父母。

相關字詞﹕鍾柔美（Yumi） 王梓軒 薛家燕（家燕姐） 吳業坤（坤哥）

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