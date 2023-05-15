So Ching退團「魚與熊掌」論惹負評 Mo父為用語產生誤解致歉

澄清非必二選一

有網民為So Ching與阿Mo加油，送上祝福；亦有不少網民議論李盛林牧師提到「魚與熊掌不可兼得」的言論，有認為一定要So Ching二選一？李盛林牧師昨日透過家庭教育工作者羅乃萱的facebook為前晚代禱信解畫，用語讓人產生誤會感抱歉。

李盛林牧師寫道：「謝謝各方連日的關心，惟代禱信42發出之後，網上出現誤解、或與本意相矛盾的文字，故在此再次向大家說明。生命裏不全然是『二選一』的課題，取與捨之間或存在第三個選項及其他原因，抱歉在代禱信中，用了讓人產生誤會或感困惑的用語，造成一連串的討論。正如So Ching在周三的公開聲明所言，她這次的決定源於顧及自己的身心，望在接下來的日子，成為一個更快樂與值得依靠的人。祈願神繼續與她同行，讓她在祢內得著着平安、快樂與力量，與Mo彼此勉勵。」

娛樂組