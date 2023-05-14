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娛樂

《狂野時速10》世界首映 狄維莊遜被指現身彩蛋 雲狄素爆結局分三部曲

【明報專訊】《狂野時速10》本月18日在港上映（周四），美國則延後一日，前日在羅馬舉行世界首映；此片原被視為結局篇上集，男女主角雲狄素（Vin Diesel）和米雪路芝姬絲（Michelle Rodriguez）透露，電影公司看畢此片後有意把結局發展成三部曲，換句話說，整個系列將增至12集；另一方面，有消息指與雲狄素不和的《黑亞當》狄維莊遜（Dwayne Johnson），曾表示不會再拍《狂》片，卻被發現在第10集的彩蛋出現，莫非兩人已和解，狄維的演出還陸續有來？

《狂野時速10》前日兵分兩路，演反派的積遜莫瑪（Jason Momoa）到了新西蘭宣傳，雲狄素與米雪路芝姬絲（Michelle Rodriguez）則率領其餘演員，包括泰列斯吉遜（Tyrese Gibson）、妮坦莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）、佐丹娜布絲達（Jordana Brewster）、約翰辛納（John Cena）、積遜史達咸（Jason Statham）、姜成鎬、查莉絲花朗（Charlize Theron）、貝兒娜森（Brie Larson）、海倫美蘭（Helen Mirren）及烈打莫蘭奴（Rita Moreno）等到羅馬出席首映禮；其間雲狄素不斷向在場粉絲及傳媒派心心，炒熱現場氣氛。

《狂野時速》主角保羅獲加（Paul Walker）2013年車禍身亡，終年40歲，遺下獨生女美桃獲加（Meadow Walker），如今已24歲；她上周四在社交網承認有份客串《狂野時速10》，前日亦出席首映禮。美桃自言當年首部《狂野時速》面世時，她才1歲，看着保羅、雲狄素、米雪路芝姬絲及佐丹娜布絲達等元老演員的演出成長，她稱想不到如今也成為《狂》片家族的一員。

《狂野時速》結局原分上下兩部分推出，即將上映的第10集屬於上半，雲狄素今年4月在戲院商會影視博覽曾表示，下半部《狂野時速11》將於2025年推出。雲狄素與米雪路芝姬絲前日接受電影票務網站Fandango訪問期間透露，當環球影業看了此片後，即問有份監製的雲狄素，「你可否把《狂野時速10》結局變成三部曲？」不過傳媒再追問二人是否有第12集時，雲狄素即表示「再說將會給我們麻煩」。

曾演出《狂野時速》第5至8集及《狂野時速：雙雄聯盟》的狄維莊遜，拍攝第8集期間傳出與男主角兼監製雲狄素不和，後者兩年前曾抛出橄欖枝，希望狄維能再次演Hobbs一角並參演第10集。其時狄維接受有線新聞網絡訪問，稱不可能回歸，又說跟雲狄素私下有協議，「永遠都支持片中拍檔及該電影系列成功，但我不可能回去，我私下跟環球的拍檔也談過，他們都很支持而且也清楚問題所在」。據網媒The Wrap報道，狄維莊遜出現在《狂野時速10》工作人員名單後的彩蛋，網上資料也稱他有份演出。

狄維莊遜自爆曾受抑鬱症困擾

另一方面，狄維莊遜接受網台節目訪問，談及曾受抑鬱症困擾，呼籲患者不要害怕跟別人傾訴，「把痛苦收藏起來不會康復的，有勇氣跟人傾訴才是你的超能力；我有過兩名朋友自殺，跟別人談談，會發現自己並不孤單」。

相關字詞﹕狄維莊遜 雲狄素 狂野時速10

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