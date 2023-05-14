預告到外地影婚紗照 馬國明爆湯洛雯有特別構思

林夏薇在社交網上載劇中與馬國明的婚紗相，獲網民讚外形相襯。現實中準新郎馬國明未跟湯洛雯（靚湯）影婚照，他說待拍完劇放假，才到外地影婚照，「靚湯已有喜歡的構思，我都接受而且覺得幾特別，靚湯鍾意我就鍾意」。目前他們努力做運動喼弗，盼以最佳狀態影婚照。

林夏薇新劇再遇「金師爺」

林夏薇為《逆天2》開工，因之前宣傳《法言人》，令她感混淆似人格分裂。她也希望馬國明以金師爺身分客串《逆天2》，劇中應該是不相識，會幾特別。在《法言人》首集及結局客串演的士司機的陳展鵬亦有現身，他配合《逆天2》角色造型滿面鬚根，笑言愈多鬚代表愈多騷。他指拍《逆天2》沒有特別壓力，反而好期待。他劇透續集更貼近社會，將近年轟動一時的奇案加入成為故事。會否有蔡天鳳烹屍案的情節？陳展鵬有保留說：「我不敢講，因為用不同的名，只可以講本地和國際的案件都有，劇中我演O記，負責調查。」他再與林夏薇合作，讚對方是全台最易襯男藝人的女主角；還開心與方力申合作，因大家都是運動員出身。他表示歡迎馬國明客串演金師爺，感覺非常好玩。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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