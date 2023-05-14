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娛樂

施展渾身解數演獨腳戲 田蕊妮喊晒謝幕：真係好掛住你哋

【明報專訊】田蕊妮演出林日曦執導的16場舞台獨腳戲《大離婚日——妻》前晚於演藝學院開鑼，她施展渾身解數演出又笑又喊，獲觀眾報以熱烈掌聲，完場謝幕時她激動落淚，說好掛住大家，稱這幾年每次都覺得是自己最後一次演出，好開心可以再見到大家，其間林日曦突然以兔仔造型現身大銀幕，多謝田蕊妮有勇氣接演，稱曾擔心首場多甩漏及反應麻麻，但田蕊妮一一克服，做得好好。

林日曦繼《大辭職日》、《大MK日》及《大初戀日》，再推出《大離婚日》，邀請田蕊妮參演。他們分別以暗黑幽默風格探討夫妻關係，田蕊妮演出16場《大離婚日——妻》，之後由林日曦接力以視像方式演出12場實驗映畫獨腳戲《大離婚日——夫》，兩人雖各自在不同時空、不同地域分別演繹兩個獨立劇目，但希望以前所未見、既遠且近的協同舞台演出形式，講述同一個愛恨交纏、相愛相殺的婚姻故事。

最辛苦是林日曦

前晚田蕊妮首場演出，吸引大批圈中人捧場，包括俞琤、陳志雲、鄧麗欣、李佳芯、梁嘉琪及楊潮凱等。田蕊妮演出後謝幕忍不住落淚，她說：「大家仲賭我今（前）晚會唔會喊，其實我喊嘅賠率好低，好多謝你哋！」觀眾拍掌支持。她續道：「能夠再喺觀眾面前做戲，你哋啲反應真係充滿愛，我真係好掛住你哋，好老套呀！」觀眾大叫：「我愛你呀！」她哽咽說這舞台劇最辛苦的不是她，而是林日曦，「佢搵個咁難搞嘅演員，仲要在日本對住我6個星期，最辛苦係佢，加上返香港兩個星期，佢一直監視住我，好多謝佢呃我回來做呢個獨腳戲，因最初佢話做獨腳戲好舒服，結果我畀佢呃咗去日本綵排，排完後我覺得林日曦好有才華，我嘅演技真係好好！」全場大笑。

「今日唔知聽日事」

田蕊妮感觸說：「近年我每做一樣嘢，都覺得係我最後一次演出，我唔係講大話，因為今日唔知聽日事，永遠唔知之後會發生乜嘢事，所以呢個舞台劇，都當係我最後一次演出，好多謝你哋，我好開心，可以再見到你哋。」

林：田蕊妮做得好

此時林日曦突然在大銀幕以兔仔造型亮相，以視像直播形式謝幕，林日曦大呼：「田蕊妮平時唔係咁㗎，平時鎮定好多㗎！」林日曦又多謝田蕊妮：「我唔知佢真係太鍾意做戲，定係太掛住大家，我覺得要佢一個人拋夫由台灣去日本6個星期，對住一個其實唔係好熟又容易黑面嘅人，係需要好大決心、勇氣同善良先可以做到，所以好慶幸佢可以做到。今（前）日開場前，我都好擔心，通常第一場反應都麻麻哋，但唔知點解反應咁好；通常第一場好多甩漏，但田蕊妮救番晒。」他又叫大家可以介紹朋友買票捧場，覺得田蕊妮做得好，值得場場滿座。

娛樂組

相關字詞﹕林日曦 大離婚日 —— 妻 田蕊妮

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