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娛樂

《中年好聲音》九展騷開鑼 吳大強精神奕奕打頭陣 周吉佩感觸想喊

【明報專訊】無綫節目《中年好聲音》26名參賽者昨午在九展Star Hall演出首場《夢想成真演唱會》，無綫總經理曾志偉聯同肥媽（Maria Cordero）、張佳添及麥玲玲等捧場，粉絲在場外擺放花籃、氣球等應援物支持。

李佳龍婷合唱《今宵多珍重》

開場時他們大合唱《不再猶豫》為演唱會揭開序幕，現場粉絲報以熱烈掌聲。冠軍周吉佩表示18年來的堅持，終於夢想成真，也兌現與爸爸的承諾，感謝觀眾買飛入場支持，覺得好夢幻。上周出席商場活動暈倒被送入院的吳大強，笑稱已回復狀態、精神奕奕，更搞gag說：「上星期出活動後出現少少狀况，正所謂大強暈一暈，監製頭都痕！於是安排我打頭陣，等我唱完可以返後台休息。我聽到又暈一暈，因為打頭陣好大壓力，希望得到大家支持，我繼續精神唱下去。」他獨唱《Quando Quando Quando》獲全場拍掌。眾參賽者輪流獨唱或合唱，顏志恒與吳大強合唱《總有你鼓勵》；李佳與龍婷拖手合唱《今宵多珍重》。26名參賽者再分批上台又唱又跳，演繹《跳舞街》、《拒絕再玩》等，部分觀眾亦起身一齊跳。

車婉婉落流講感言

《中年好聲音》主持車婉婉提到自己31年前參加《新秀》入行，之後拍戲、做DJ，感覺唱歌是很遙遠的事，去年自覺不適合幕前，轉到中環做OL，她哽咽說：「我收到志偉電話，叫我返來主持節目，我話好呀！」她哭着感謝身邊朋友支持和鼓勵，與參賽者經歷6個月的比賽，同樣感受到祝福。她邀伍仲衡創作新歌《遲來的加冕》分享心聲。伍仲衡爆車婉婉記憶力驚人，將100名參賽者的資料記晒入腦。

羅啟豪跳唱《疾風》，李佳演繹《上海灘》，並脫下外套唱《熱情的沙漠》展現性感舞步。周吉佩彈結他唱《刻在我心底的名字》，他說：「10幾年來經歷高低，做過平凡人，返工放工再回到舞台，需要很大勇氣。因比賽有很多限制而卻步，原來最大阻力是自己，衝破後就夢想成真。」他說決賽時打定輸數，聽肥媽意見享受舞台，終完成比賽。壓軸26強穿白Tee配牛仔褲合唱《我們的名字》，不少歌迷獻花，眾人落台跟觀眾握手及合唱《千載不變》。

周吉佩盼與隊友攻紅館

周吉佩與吳大強完騷後接受訪問，兩人滿意首場表現，開心觀眾反應熱烈。吳大強解釋早已獲安排打頭陣，並非因身體問題，他未知上周暈倒原因，做過所有檢查證實沒事，醫生懷疑因當日他太心急趕往活動現場之故，他完成3場演唱會後會再接受詳細檢查。周吉佩唱《燕尾蝶》感觸想喊，解釋因憶起舊日的隊友，擔心唱到尾場會爆喊，亦想開演唱會part 2，期望下次與參賽者上紅館演出。

記者：林蘊兒

攝影：林祖傑

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