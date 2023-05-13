明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《鬼滅之刃 刀匠村篇》 炭治郎重拾主角光環 甘露寺蜜璃性感惹爭議

【明報專訊】日本動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》票房突破400億日圓（約23.4億港元），刷新當地最高紀錄，至今無人能破。至於電視動畫第3季《鬼滅之刃 刀匠村篇》已於4月9日上架，暫時播出5集，香港觀眾可以透過影視串流平台「黃Viu」及Netflix收看，分別在於前者緊貼日本播放，後者進度較慢，截稿前只播到第3集。

戲院首播熱潮不減

為了隆重其事，《鬼滅之刃》製作公司ufotable先把第2季《遊郭篇》的第10及11集結局，以及從未曝光的《刀匠村篇》第1集，輯錄成為《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》，今年2月在日本戲院首播，讓觀眾先睹為快，結果票房收逾40億日圓（約2.34億港元），證明《鬼滅之刃》熱潮不減。

《刀匠村篇》故事延續《遊郭篇》，講述鬼殺隊成員竈門炭治郎與妹妹禰豆子、隊友我妻善逸和嘴平伊之助聯手擊敗反派「上弦之陸」墮姬和妓夫太郎後，慘勝的炭治郎休養兩個月才復元，隨即接到鑄刀大師鋼鐵塚拒絕為他打造新武器的消息，唯有親赴刀匠村，請求對方回心轉意，結果遇上比墮姬和妓夫太郎更厲害的「上弦之肆」半天狗和「上弦之伍」玉壺，他倆奉「鬼王」無慘之命血洗刀匠村，重傷剛癒的炭治郎如何力敵兩大超級高手？

動作華麗超越漫畫

另一方面，無慘得悉墮姬和妓夫太郎遭斬殺後，「上弦」位置出現空缺，已令他感不滿，加上他派人尋找神秘「藍色彼岸花」多年仍毫無頭緒，更令他盛怒不已，因此半天狗和玉壺此行可謂只許成功，不許失敗。身在刀匠村的炭治郎與禰豆子首先跟半天狗交鋒，已經高下立見，全因半天狗分身有術，除了保留本體外，同時分裂出「喜、怒、哀、樂」4個分身，令炭治郎兄妹應接不暇。幸好鬼殺隊高手「霞柱」時透無一郎剛好在附近執行任務，隨即加入戰團，令到第3及4集的戰况不致一面倒。

第5集迎來今季首個高潮，刀匠村之戰的正邪角色終於齊集，時透無一郎初遇玉壺，但甫交手即處下風；另一鬼殺隊「戀柱」甘露寺蜜璃趕到增援，一出手即把半天狗的化身斬盡殺絕，鋒芒初露；炭治郎在禰豆子以血為刀「開光」，令他的黑刃變成燃燒「赫刃」，更施展絕招「日暈之龍‧頭舞」，威力媲美創出「日之呼吸」的天才劍客繼國緣壹，輕易把半天狗的3個分身同時斬首，動作華麗氣勢磅礡，畫面忠於原著之餘，震撼程度更是有過之而無不及。

還記得在《遊郭篇》結局，炭治郎、我妻善逸和嘴平伊之助3人攜手殺敵，藉以表達友情可貴；《刀匠村篇》焦點集中炭治郎身上，絕招「日暈之龍‧頭舞」一出，主角光環重現，粉絲應該相當滿意。今季動作場面固然精彩，新角色的性格描寫與成長經歷亦很吸引，從時透無一郎的回憶片段可見，他曾因某事導致失憶，令他對「任務」以外的一切人和事都顯得漠不關心，令人誤會他生性孤獨而冷酷，跟炭治郎最尊敬的已故「炎柱」煉獄杏壽郎待人熱情且平等個性，更是強烈對比。幸好相處數天，時透終被炭治郎的正能量和熱情感染，「你幫助別人，等於幫助自己」，期待時透與炭治郎聯手，互相補足。

另一方面，造型性感的甘露寺蜜璃在首集登場，已有全裸浸溫泉的養眼場面，一度惹起觀眾爭議，事實卻是她的打扮與經歷有莫大關係，追看下去自有分曉。而她使用皮鞭似的軟刀配合「戀之呼吸」作戰，透過電視動畫呈現比漫畫原著更具壓迫感的官能刺激，相信在《刀匠村篇》播畢後，甘露寺蜜璃的人氣將會大幅提升。

相關字詞﹕鬼滅之刃 刀匠村篇

上 / 下一篇新聞