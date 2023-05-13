【明報專訊】現年79歲的金像影帝羅拔狄尼路（Robert De Niro）再為人父，早前出席新片《About My Father》紐約首映禮，自爆子女數目已增至7人，但未有交代詳情。為了宣傳新片，前日他接受哥倫比亞廣播公司晨早節目《CBS Mornings》主持人Gayle King訪問，首次披露女嬰取名Gia Virginia Chen De Niro，今年4月6日出世，體重8磅6安士，孩子的母親正是其華裔女友Tiffany Chen，他更大方公開女兒照片，擁有烏黑頭髮和一雙大眼睛，對着鏡頭伸脷的樣子相當可愛。
據Gayle King引述羅拔狄尼路表示，他跟Tiffany對於新生命降臨感到「非常興奮」。在Gia Virginia出世前，羅拔狄尼路育有6名子女，包括跟首任妻子Diahnne Abbott所生的46歲兒子Raphael，並收養Diahanne之前一段婚姻的51歲女兒Drena。其後與模特兒Toukie Smith育有一對27歲孿生子Julian和Aaron。羅拔跟第二任太太Grace Hightower所生的兒子Elliot及女兒Helen，現已分別24及11歲。
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