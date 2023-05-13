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娛樂

NOA棄做BigBang師弟 訪港想食雞蛋仔

【明報專訊】現年23歲的日本男歌手NOA，去年在日劇《為你綻放的花》扮演男團「8LOOM」成員久留島巧而人氣急升。NOA昨日在港舉行演唱會前，先接受本地傳媒訪問，自爆抵埗後即品嘗蛋撻及菠蘿油，下個目標是雞蛋仔。

NOA在日本出道前，曾到韓國YG娛樂當練習生長達7年，事緣當年看罷BigBang演出，夢想成為男團成員，12歲前赴韓國學藝，其間對作曲填詞興趣大增，反而對男團熱情減退，決定返回日本並以唱作歌手身分出道。不過，NOA坦言當練習生獲益良多，又說：「見到偶像BigBang，當時已經爆紅，但對練習生還是很親切。」NOA表示如果當年沒有離開YG娛樂，或許現已成為韓國男團成員。

談到去年首次演出日劇《為你綻放的花》，NOA覺得很有趣，如有機會也想再拍戲，演出與自己個性完全相反的角色。他又透露與劇中扮演「8LOOM」的6位隊友感情甚佳，私下經常聚會，他說：「跟他們在一起，就像生活一部分，雖然各有各忙，仍會相約遊車河，早前也有來看我的演唱會。」被問到會否在港買手信送給拍檔，他稱會考慮買枇杷膏。

NOA深受韓國流行文化影響，亦有意到當地發展，坦言想到世界各地演出，又謂來港開騷期待已久，已學了一些廣東話，「疫情期間只能透過網上直播與海外粉絲見面，如今終可見到香港粉絲，覺得幸福又感恩」。

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳

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