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娛樂

Taylor Swift有情飲水飽 餐廳拍拖只喝不吃 密會新歡又攬又惜

【明報專訊】有傳美國樂壇天后Taylor Swift今年3月舉行巡迴演唱會前，已跟《爭寵》男星祖艾雲（Joe Alwyn）低調分手，6年感情剛畫上句號，新歡兼英國樂隊The 1975主音Matty Healy已緊接登場。前日在紐約某餐廳內，有網民「野生捕獲」Taylor偕男友撐枱腳，據報二人沒有點餐，只喝清水，名副其實有情飲水飽。

Taylor Swift上周完成一連3場納什維爾演唱會後，趁本周末轉往費城開騷前，先偕新歡Matty Healy到紐約拍拖，前日在當地著名蒲點Casa Cipriani餐廳撐枱腳，結果被網民「野生捕獲」，並把合照上載到社交媒體，清楚可見二人十指緊扣，在「有圖有真相」下，戀情正式曝光。

2014年曾拍拖

美媒Page Six引述目擊者稱，同場還有Taylor Swift的音樂拍檔Jack Antonoff及其未婚妻Margaret Qualley，欲以掩人耳目。穿著黃色碎花裙的Taylor與男友並肩而坐，情到濃時更旁若無人地擁抱和咀嘴，狀甚親暱。多名穿著黑衣的保鑣把Taylor等人包圍，防止他們被歌迷騷擾。據報二人並沒點餐，枱面只有兩隻水杯，直至Taylor步出餐廳時，左手仍拿着杯子，右手拖緊男友，愛到難捨難離；保鑣築起人牆，阻止其他顧客拍照。

事實上，Taylor與祖艾雲分手未幾即與Matty「無縫交接」，全因二人早在2014年已曾拍拖，當時她跟閨密莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）欣賞The 1975演唱會後，她由粉絲變成情侶，有狗仔隊目擊她穿著該樂隊的T恤逛街，Matty亦禮尚往來，穿上印有女方專輯《1989》封面照片的T恤開騷，擺明隔空傳情。

Matty剛與舊愛分手

據英國《每日郵報》報道，二人分手多年，直至Taylor最近回復單身，而Matty重投懷抱前數星期，亦跟模特兒女友Meredith Mickelson分手，時間配合得天衣無縫。有目擊者稱，Taylor上周末在納什維爾開騷，Matty擔任表演嘉賓，她的閨密Gigi Hadid及Lily Aldridge亦有捧場，相信身邊好友早知二人拍拖；周日凌晨完騷後，Matty更返回女方香閨過夜，關係不言而喻。

值得一提的是，Taylor忙於開騷之餘，Matty所屬樂隊The 1975自去年11月展開世界巡迴演唱會，上月曾到泰國、日本、澳洲及新西蘭等地表演，5月放假即抽空陪女友，6月繼續到歐洲等地開騷，屆時又要分隔異地，未知戀情可會受到考驗？

相關字詞﹕祖艾雲

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