戴祖儀自爆笑住頂撞黎諾懿 李芷晴體驗做助導辛酸

黎諾懿寧做幕後拒任高層

黎諾懿的任務是為早前仁濟醫院籌款節目擔任監製，開心升呢做大騷監製。他剛從馬來西亞返港，此行為6月中開拍節目《仨心友行》第4輯做準備。兩子會否同行當旅行？他即大叫唔好，「早前監製《爸知弊！你嚟湊吖！》，要跟大仔拍攝，我只顧教他對鏡頭要點做，因好驚他突然爆seed，顧不到其他事，拍完攰到頭赤。如果再父子檔合作是可以，但一定只能專心做演員」。

黎諾懿表示對幕後工作愈來愈有興趣，但抗拒做高層創作節目，因入行前做過會計，知道行政工作好悶，做高層要管人事又要處理好多文書，寧願繼續做幕前和幕後，做幕後有更多主導權。

戴祖儀與李芷晴在節目擔任幕後撰稿員，祖儀被爆首日開工即遲到，遭監製黎諾懿大罵。祖儀解釋當日座駕爆胎才遲到，承認有頂撞黎諾懿，但過後已沒事，「頂撞他要有技巧，我是笑住來頂，應付他只能用軟功，不可以夾硬來」。李芷晴自嘲不夠創意，最初學度橋寫稿感到困難而崩潰，多得團隊幫手終於過關，體驗做助理編導的辛酸，獲益良多。

記者：林蘊兒