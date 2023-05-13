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娛樂

拒教太太單文柔演戲 陳展鵬：做好湊女角色先

【明報專訊】劉倩婷、張名雅昨日聯同陳展鵬與太太單文柔，袁偉豪與太太張寶兒，楊明與女友莊思明出席《慧妍東保盃慈善乒乓球大賽》，前港隊乒乓球代表陳展鵬即席獻技。

陳展鵬表示正忙於拍無綫劇《逆天奇案2》，特別抽時間支持身為慧妍雅集成員的太太單文柔，笑指女兒的乒乓球技更勝太太。他透露《逆天奇案2》的角色跟馮盈盈續前緣，力證馮盈盈有很多戲分，但今次沒有如上輯般的牀戲，「盈盈要面對方力申、高鈞賢、羅孝勇及我4個男人，不知她跟其他人有沒有牀戲，我就無喇」。不用拍牀戲是否覺得甩難？他說：「她會發揮得好一點，因沒有我這個壓力，相信她會演得更放。」單文柔表示不介意老公拍牀戲，曾與老公一齊睇，「因我未試過演戲，會問他點拍。（想演戲？）我驚跟老公相差太遠，無監製想用我」。身為視帝的陳展鵬拒絕教太太演戲，稱太太還是在家中做好湊女角色先。

袁偉豪努力搵銀換大屋

袁偉豪前日42歲生日，與太太切蛋糕時拍片分享，令豪宅曝光。他表示平時拍片、影相都會令屋企曝光，只是今次見到多一點，他不介意。會否再搬大一點？他說：「隨緣啦！一步步來，生活和工作都有很多不同挑戰，都要努力。（供樓會否吃力？）暫時都頂得住。」他透露月底有第3首新歌派台，6月至11月檔期拍新劇，之前會跟張振朗到歐洲4個國家拍攝駕電單車的旅遊節目。問張寶兒可擔心老公安全？她說：「就算我跟埋去都無用，留家中期待他影的相片和短片吧。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕馮盈盈 逆天奇案2 張寶兒 袁偉豪 單文柔 陳展鵬 慧妍東保盃慈善乒乓球大賽

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