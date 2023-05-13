露營夾band拍新歌MV 溫拿兄弟情50年不變

【明報專訊】溫拿樂隊成軍50年推出新歌《由始至今》，由譚詠麟（阿倫）與鍾鎮濤（阿B）作曲、阿倫填詞。阿倫將歷年的心迹化成歌詞，並將溫拿不同的經典歌曲名字寫入副歌。五虎日前到新界一個營地拍MV，野外夾band過足癮，他們興奮說︰「以前圍住個營火，拎結他唱吓就有，露營夾band是第一次！」五虎在疫情期間創作不少歌曲，阿倫有次到阿B家，說要籌備新歌，阿B拿起結他，阿倫哼唱旋律，再將溫拿的點滴寫入歌詞，創作出《由始至今》。阿B表示想過搵人寫歌詞，但要寫溫拿，沒有人夠他們熟。