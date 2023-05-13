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娛樂

大灣區開小巡唱掘金 曾比特目標送樓報答媽媽

【明報專訊】曾比特（Mike）去年參與《聲生不息》，初登場唱《初戀》爆紅成轉捩點，過去一年他在內地工作不斷，微博粉絲衝破百萬，在唱《初戀》一周年（4月24日）的日子，Mike感謝大家喜歡這首歌，希望每年也跟大家一起唱。他形容這段時間好夢幻似坐過山車，現在穩定下來，給自己定下目標朝這方向走。成為受注目的樂壇新生代，他被前輩「點名」指欠特色，他說：「感恩音樂路上的貴人提醒我音樂的不足，有很大進步空間。」

任銀行產品代言人

Mike於疫情期間為方便工作，索性長時間留在內地，現在生活復常，往來內地與香港無論高鐵或駕車也通行無阻，故香港的工作也增多。他獲邀為銀行的跨境理財服務擔任代言人，提到在內地發展時沒有帳戶，支付費用時也要靠身邊人，聚會也是朋友請客。現在成為銀行產品代言人，多了解有關服務，原來開跨境戶口並不複雜，終於可以豪氣跟內地朋友說：「畀機會我請食飯！」

Mike表示今年會做大灣區小巡唱，主要是到不同的Live House跟各地歌迷見面，希望未來在港及其他地方，可以在更大場館演出，跟更多歌迷見面，「回想過去一年的夢幻經歷似過山車般，我在《聲生不息》是新面孔，感恩團隊與前輩歌手對我好好，我唔敢話自己爆紅或成功，只是讓更多人認識曾比特這個百厭仔。我的性格好chill，不會太催谷自己，每次表演能達水準又令大家看得開心已足夠」。

感恩獲前輩提點

早前周啟生點名Mike唱得不俗，但欠風格不夠吸引，不及尹光令人有印象？Mike說：「多謝前輩提點，我唱歌唔係十全十美，音樂路上感恩遇到貴人告訴我的不足，接下來要努力進步吸引更多歌迷，我仍有進步空間。」Mike跟MIRROR是《全民造星》系列出身，他們被批評未成氣候？Mike說：「新生代歌手有不同風格與特色，大家努力朝成為大氣候的目標進發，我哋會繼續努力，亦慶幸有人願意提點。」

做孝順仔照顧媽媽

明天是母親節，Mike爸爸早逝，由媽媽獨力照顧三姊弟成人。Mike說母親節只是提醒多陪伴家人的重要，早前他在家中找到媽媽以鐵盒珍藏他幼稚園送給她的圖畫，當刻好感動。他已大個仔，不用媽媽照顧，應由他照顧媽媽，他會理財，但受媽媽影響比較保守，現在認識了銀行團隊，可以問意見，亦會多學習。置業是最大的目標，不單買樓給媽媽，他想送給所有身邊人每人一個單位，故要更努力工作。

記者：唐嘉晞

場地提供：十八夢Meta Stages

相關字詞﹕《聲生不息》 《初戀》 曾比特（Mike）

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