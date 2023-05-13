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娛樂

《全民造星V》3大熱門企中間位受重視 馮允謙投訴陳健安出茅招搶學員

造星V｜3位大熱參賽者全程企C位 馮允謙投訴陳健安搶人出茅招

【明報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星V》將於下周一（15日）首播，昨日其中68名參賽者，聯同導師陳健安、馮允謙、韋羅莎及主持強尼到將軍澳商場出席記者會造勢，吸引大批粉絲圍觀，為自己支持的參賽者打氣，場面熱鬧。現場播出兩組導師的「搶人」奇招片段，參賽者則勁歌熱舞演繹全新編排的節目主題曲《前傳》。1號王鋒、2號魏念恩（Nathan）及99號黃家灝（KC）跳群體舞及大合照時均獲安排企中間位置，顯然受重視，3人更是馮允謙心水之選。

記者：柯美

攝影：劉永銳

參賽者為觀眾帶來全新舞蹈及唱歌，但負責跳舞的成員上台走錯位，出現踫撞，之後全體成員勁歌熱舞演繹《前傳》。陳健安（On仔）、馮允謙及韋羅莎透露之前分組搶學員，競爭相當激烈，儼如打MMA，馮允謙說：「我和韋羅莎一組，未安排搶學員前，我們已相約見面，睇晒所有學員的資料，所以在搶學員當天，我們互相信任，很認真、很專心去聽，搏命搶他們回來。」韋羅莎表示學員一開聲唱歌，覺得好就搶。跟陳蕾一組的On仔表示他們有默契，但被馮允謙與韋羅莎投訴出茅招，不停騷擾他們。韋羅莎說：「陳蕾和我傾偈，又捉住我雙手祈禱，阻止我按掣。」馮允謙笑稱初時覺得他們好好笑，但之後有點嬲。On仔透露搶學員共錄影了33小時，打破歷屆紀錄。

On仔讚Tsoul有震懾力

問他們的心水人選，馮允謙喜歡1號王鋒、2號Nathan、53號羅樂和99號KC。On仔喜歡4號王諾言（Owen）、13號符紀男（Tiger）、35號田曜誠（Tsoul）及79號鄧家杰（Kakit）。馮允謙說：「羅樂一開聲就好入耳。對家17歲Owen自彈自唱很有潛質和感染力。」On仔表示Tsoul站舞台已有種震懾力，希望香港能出到一名跳舞明星；又指KC好全能及有魅力，Tiger比較內向，但仔細留意，便看到他獨特吸引力和可愛之處。

KC跳得盡興 Nathan通宵練舞

王鋒、Nathan與KC被導師馮允謙睇好表示感謝。問他們對自己的表演覺得如何？KC說：「好盡興，我雖然是舞蹈員出身，但很久沒在那麼多人面前跳舞，心情有少許緊張，但一班兄弟一齊跳舞很痛快。」王鋒開心跟隊友一齊跳舞，並爆Nathan為今次表演通宵練習。Nathan說：「我不是跳舞出身，第一次公開跳舞，不想失禮。」

對於跳群舞和大合照時，3人受重視獲安排企中間位，KC指可能公司知道他有跳舞經驗，其他參賽者都有表演的時候，大家都是來追夢，人人平等。他在《前傳》MV也有很多鏡頭？KC說：「可能我經驗較多，所以派我做些特技畫面，拍得好過癮，大家又睇得enjoy，網上評語又幾有趣。」

Tiger認怕醜 Owen唱歌感性吸引導師

Tiger被On仔指內斂，他承認較怕醜，很少與人交談，但參加《造星V》認識很多朋友，在音樂上有很多交流，已打開心扉，他自彈自唱及自己寫歌編曲吸引導師，開心入到On仔那組。Owen表示玩音樂才一年，缺乏經驗，能吸引導師，可能因唱歌較感性，被其真誠打動。

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相關字詞﹕馮允謙 陳健安（On仔） 鄧家杰（Kakit） 田曜誠（Tsoul） 符紀男（Tiger Foo） 王諾言（Owen Wong） 99號黃家灝（KC） 2號魏念恩（Nathan） 王鋒 全民造星V

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