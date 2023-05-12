明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《浪漫醫生金師傅3》 韓石圭戲分不及反派 今收視易跌難升？

【明報專訊】韓國SBS電視台醫療劇《浪漫醫生金師傅》講述在偏遠地方開設石垣醫院工作的天才醫生金師傅，與年輕醫生之間的故事。首季劇集2016年錄得最高收視24.7%，2020年推出第2季更升至27.1%。原班人馬再拍第3季，上月28日開播已回落至12.7%，而且欠缺上升動力，至今播出4集，收視徘徊在12%至14%之間，觀眾批評劇中飾演金師傅的韓石圭戲分太少，飾演反派的李璟榮出場更多，令新劇吸引度大減。

李璟榮空降當主管

《浪漫醫生金師傅3》已於影視串流平台Disney+上架，沿用首兩季導演劉仁植及編劇姜銀慶，演員及故事也延續上季，講述貧窮家庭出身、半工讀外科醫生徐宇鎮（安孝燮飾）雖然醫術不俗，人際關係卻很差，轉往石垣醫院工作後，多得金師傅（韓石圭飾）調教，成為優秀醫生。來自醫生世家的胸腔外科醫生車恩彩（李聖經飾），亦在韓石圭幫助下，克服手術恐懼症，並與徐宇鎮結成情侶。另一方面，金師傅獲院長朴民國（金柱憲飾）協助，批准擴建石垣醫院，設立外傷中心。

今季以石垣醫院外傷中心開幕為背景，朴院長計劃聘請胸腔外科醫生車鎮萬（李璟榮飾）做主管，後者雖與金師傅同期出身，但價值觀卻不同。車鎮萬提出加盟條件，就是金師傅不可參與外傷中心工作。車鎮萬是車恩彩生父，後者因舉報胞兄醫療失誤，從此與家人關係緊張，如今父女在石垣醫院共事，加上男友徐宇鎮不認同車鎮萬行事作風，各人關係錯綜複雜。

李璟榮今季加盟，他在《豬玀之王》、《Again My Life》、《醫法刑事》、《為何是吳秀才》及《獵鑽緝兇》等劇集多演反派，「Do姐」鄭裕玲曾在電台節目稱他為「韓版石堅」。李璟榮演技雖老練，但曝光率太頻密，難免令人看厭，加上今季戲分似比主角韓石圭還要多，導致觀眾不滿。

借運動員吐露心聲

雖然觀眾不太喜歡李璟榮飾演車鎮萬，其實這角色帶出非常重要信息。在第3、4集講述國家滑雪選手練習時發生意外，如果要救他一命，腿部可能會廢掉，正當金師傅尋找兩全其美方法時，車鎮萬卻堅持行醫的基本原則，更指摘金師傅鋌而走險，罔顧病人性命。

當國家運動員遇險受傷時，畫面配上車鎮萬的旁白：「下坡時應該小心謹慎是恆古不變的道理，但是該死的自尊心，卻讓一個人變得十分狹隘，想着既然要向下走，不如就走得有模有樣些，但過度的野心和自尊心作祟，總是讓人卯足全力，非得等到醜態畢露，才顫顫巍巍地放下（野心和自尊心）。難道沒有任何辦法，讓一個人走下坡時，可能好看一些？」其實這段旁白，不僅是形容運動員，也是車鎮萬的心聲。他原本任職首爾某大醫院，如今轉到偏遠的石垣醫院工作，原因不難猜透，加上車鎮萬自知比不上金師傅，才不想與對方共事，勉強保住僅存的自尊心。

今季亦加入兩名新醫生張東華（李新英飾）及李善雄（李洪耐飾），前者在《愛的迫降》扮演「朝鮮F4」之一，新劇跟隨徐宇鎮工作，二人關係欠佳，張東華難忍長時間工作，偷偷走去打機，又不滿徐宇鎮積極拯救縱火狂徒。這段情節看似與金師傅沒直接關係，其實是提出「傳承」的重要性，金師傅不只傳授醫術，也寄望徒弟徐宇鎮像他一樣教好下一代。李善雄本是軍醫，服役期間見識到金師傅的出色醫術，並對石垣醫院高效運作感到神奇，於是到此學藝，期待看到他的成長和轉變。

大象如何放入雪櫃

《浪漫醫生金師傅》首季開播至今已有7年，劇中多位演員的名氣已「三級跳」，例如扮演護士的金旻載與急症科醫生蘇珠妍，分別成為《朝鮮精神科醫師劉世風》及《致我們單純的小美好》主角。安孝燮與李聖經更不在話下，前者去年憑《社內相親》榮登「男神」寶座，李聖經今年亦主演《這是愛情嗎》。

《浪漫醫生3》角色多、卡士強，編劇要平均分配戲分，難度的確不低，如果只看前4集就斷言韓石圭戲分被攤薄，似乎言之尚早。無論如何，金師傅為危在旦夕病人進行手術的場面，仍是今季看點，還有他令人難以理解，卻又合情合理的處事手法也很有趣，如在第2、3集講到金師傅放棄外傷中心工作，把主管職位交給車鎮萬，石垣醫院同事均感驚訝，其實在金師傅眼中，車鎮萬是隻大象，外傷中心就似雪櫃，如今把大象放入雪櫃，象徵他以醫德及技術「馴服」車鎮萬，使他成為稱職主管。

相關字詞﹕韓劇 李聖經 安孝燮 韓石圭 浪漫醫生金師傅3 開箱

上 / 下一篇新聞