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娛樂

「蘇聯佬」龍格爾自爆抗癌8年 腫瘤遍佈肝腎 醫生曾預言命不久矣

【明報專訊】因與史泰龍（Sylvester Stallone）合演《洛奇》第4集《龍拳虎威》而被影迷暱稱「蘇聯佬」的瑞典男星龍格爾（Dolph Lundgren），昨日在節目《In Depth With Graham Bensinger》訪問中，首度公開承認患癌，並分享抗癌8年的心路歷程，「醫生曾經斷言，我最多只可存活兩、三年」，幸好接受化療和腫瘤切除手術後，目前病情已經受控，他希望透過個人經歷，鼓勵其他病友積極抗癌。

現年65歲的龍格爾，早前接受美國記者嘉咸賓辛格（Graham Bensinger）訪問，節目剛於昨日上架，首次公開談及患癌始末，他的未婚妻Emma Krokdal及女兒Ida Lundgren亦有受訪，後者提到父親病情，更一度傷心流淚。據龍格爾透露，2015年接受體檢期間，發現腎臟內有腫瘤，經手術後取出，化驗證實患癌，為了監察病情，其後每半年接受一次檢測，結果5年後並無復發，以為可以放下心頭大石。

化療後難進食

直至2020年例行檢查，醫生透過核磁共振發現龍格爾的腎和肝臟內藏6個腫瘤，由於其中一個體積太大，未能即時開刀切除，於是聽從醫生建議，先接受化療再伺機做手術。不過，據未婚妻Emma Krokdal透露，化療過程令龍格爾吃盡苦頭，「他的口腔和手腳長滿瘡，因此不能進食冷、熱和辣的東西，體重因此一直下降」。

對於龍格爾的康復進度，醫護人員亦不感樂觀，「他們不斷跟我說，應該停工好好休息，預留更多時間陪伴家人」，龍格爾聞言頓覺命不久矣，於是直接問醫生：「我還可以存活多久？對方坦言只有兩、三年，但從醫生語氣推斷，餘命可能更短。」

拒絕放棄治療

躺臥病榻的龍格爾回望半生，坦承活得精彩，「感覺就似普通人活了5次一樣，應該無憾了」，但不代表他會放棄生命，他決定另聘名醫，並轉換其他療法，結果取得突破成效，「接受治療後3個月，腫瘤體積明顯縮小20至30%，直至去年12月，當腫瘤已縮小90%之後，終於可以開刀把它完全切除」。經過長達8年的抗癌歷程，龍格爾自言病情已經受控，「幸運地可以活得更長久」。

龍格爾解釋受訪原因，是希望透過分享病歷，鼓勵其他病人勇敢接受治療，「身為藝人，我有責任把正能量帶給全世界」。

事實上，他在治療期間繼續拍戲，跟史泰龍合演《轟天猛將4》（The Expendables 4）將於今年9月上映，參與DC超級英雄片《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）緊接12月登場。

相關字詞﹕水行俠2 轟天猛將4 抗癌 史泰龍 龍格爾

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