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娛樂

蔡思韵難忘拍廝殺戲跑到缺氧 陳毅燊想孖胡子彤朱鑑然演BL

【明報專訊】蔡思韵、朱鑑然、胡子彤與陳毅燊（ANSONBEAN）合演懸疑片《失衡凶間》延續篇《失衡凶間之罪與殺》，結集3個詭異都市傳說，4人參與新生代導演陳翊恆執導的短篇故事《貓劫》，他們分享拍攝互相廝殺場面過程。蔡思韵難忘要不斷大叫、驚恐跑來跑去，情緒好激動，「我跑到有少少腦缺氧」。戲中她會打人也要捱打，有一幕被鎖上頸箍拉扯，直認拍打戲又要做反應，難度好高，幸好有替身和拍攝配合，沒有被嚇怕，「希望將來再有機會接觸武打，想打朱鑑然和胡子彤報復」。

朱鑑然表示新片題材獨特，組合新鮮，像抽中出奇蛋，一次過嘗到單戀、英雄救美、兄弟情、打鬥暴力。他笑說：「我被ANSONBEAN打不覺痛，最心痛蔡思韵不愛我。」胡子彤開心能跟老友朱鑑然合作，戲中演好兄弟，「我們互相信任，拍攝前會一起研究好瘋狂的想法」。首次拍戲的ANSONBEAN心情緊張，透過角色體驗現實中不會做的事情，例如出手打人，覺得好好玩，「有做足安全措施，我出手都不會打痛人」。

片場氣氛沉重 宣傳團聚輕鬆說笑

蔡思韵透露故事反映人性陰暗面，帶出反思空間，劇情提及虐貓問題，無論戲裏戲外都感到憤怒。養有兩貓的她稱飾演貓義工特別容易投入，發現與貓貓演對戲需要耐性，「我都有幻想過跟家中愛貓合作幕前工作」。胡子彤強烈不建議，「我見過好多小演員好犀利，但不忍心見到他們演喊戲，所以我拒絕帶親友、自己的寵物拍戲」。

蔡思韵回憶在廢墟取景，各演員精神狀態持續驚憟，氣氛沉重，開心跟拍檔宣傳時，終可圍在一起輕鬆說笑。演反派的胡子彤自覺做足本分「嚇人」，期待跟幾名演員再合作，「ANSONBEAN是很有能量的男仔，我希望跟他拍BL戲，演同性戀，相信會幾正」。ANSONBEAN和應，「我都想跟胡子彤和朱鑑然一齊拍BL電影」。

記者：鍾一虹

場地提供：WESTART

相關字詞﹕電影《失衡凶間之罪與殺》圍訪 陳毅燊（ANSONBEAN） 朱鑑然 胡子彤 蔡思韵

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