明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

盧覓雪開咪為泥鯭抱不平 網民《晴朗》fb闢新戰場 姜濤貼黑白片稱「笑一笑一切都會好」

【明報專訊】MIRROR成員姜濤日前在ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》頒獎禮領獎時，向台下11名隊友發表「兄弟宣言」，樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）在社交網連還發文暗諷，引發雙方粉絲罵戰。RubberBand前晚發道歉聲明，未能平息風波，引起爭議。盧覓雪昨日在商台節目《在晴朗的一天出發》發聲為泥鯭抱不平，認為每人有言論自由，現在聲大夠惡的現象不可取。大批網民湧到《晴朗》facebook（fb）留言，斥泥鯭的言論是夾雜粗口的人身攻擊。一直未有表態的姜濤，昨日上載黑白短片，提到新歌《Dummy》，留言「笑一笑，一切都會好」。有指他以笑平息風波。

娛樂組

姜濤在《CHILL CLUB》頒獎禮奪年度男歌手銀獎時，在台上逐一向11名MIRROR隊友發表「兄弟宣言」成熱話。有讚他真誠，也有質疑他的謝辭有機心。至於獲年度樂隊銀獎的RubberBand未有出席領獎，泥鯭當晚在社交網連環爆粗發文，暗諷姜濤、ViuTV和鏡粉，連累女友黃心穎亦被重提「安心事件」，被鏡粉圍攻的泥鯭其後將其帖文改圖，加上「鏡安公署」封鎖線上載社交網，留言：「與有榮焉」。

是否每次批評也要道歉

RubberBand前晚就事件發道歉聲明：「對於隊友近日失言而引起的風波，我們感到非常抱歉。經過隊友間反覆討論，在仍然堅信社會應要存在自由的言論空間的同時，我們亦深明表達手法、尊重不同聲音的重要性。對於是次事件引起之擾攘爭持，還有浪費了公共媒體資源，我們希望藉此向各受牽連單位及人士致歉。」

盧覓雪昨日主持商台節目《在晴朗的一天出發》，談到RubberBand道歉一事，她承認好激氣，「我見到另一團人去道歉，做乜嘢呀，個世界係咪一定要咁樣㗎？點解呀？批評唔可以接受嘅，我最鍾意批評人，日日都有批評人，日日都要道歉呀？要話以下不代表商台立場，係咪啊？黐線！我睇到火都嚟。我學嗰啲人囉，我學啲惡形惡相、網上欺凌嗰啲呀。其實我唔係佢哋歌迷，不過我都睇唔過眼，真係要出聲囉，批評一個人，每個人都有佢嘅言論自由」。有主持認為現在的道歉跟從前的道歉，在格調上已改變。盧覓雪說︰「有啲道歉係『我怕咗你囉，我同你道歉囉』，即係息事寧人，費事煩落去，有手尾跟。」

圍攻現象不可取

盧覓雪強調只是旁觀者，事件與自己無關，但看不過眼，「我純粹喺側邊見到佢批評佢，但係因為你批評一個人而遭受一村人、一群人圍攻，咁我覺得呢個現象，在我眼入面不可取。人多就聲大，聲大就夠惡，係咪呀？個時代變遷咗，我明白，但係我哋呢啲老派人，睇嘢有自己嘅一套標準。我年紀大，愈見到呢啲嘢愈刺眼，愈唔舒服，覺得點解要咁樣呢？我真係唔化㗎，化咗我可以肯定唔會再坐喺度」。她覺得現在大家都沒有幽默感。節目播出後，大批網民湧到《晴朗》fb留言，表示泥鯭不是批評，是夾雜粗口的人身攻擊，「可以批評，但不要用粗口人身攻擊」、「粗口唔係一個幽默感」等，亦有撐盧覓雪不要向惡勢力低頭。

短片疑似新歌MV

姜濤一直未有就事件發表意見，昨晚他在社交網上載一段黑白短片，片中他歇斯底里又笑又喊，以及大嗌，提到新歌《Dummy》，留言：「笑一笑，一切都會好。You got a dream, you gotta protect it.（你有一個夢想，你必須保護它）。」有網民估計短片是新歌MV，有人認為姜濤似希望以笑平息風波。

相關字詞﹕盧覓雪 CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23 MIRROR成員姜濤

上 / 下一篇新聞