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娛樂

泰星Dew Nani襲港 粉絲尖叫不停 王丹妮讚靚仔「眼看心勿動」

泰星Dew和Nani示意粉絲安靜 「互動」釀更瘋狂尖叫聲
王丹妮羅孝勇5個月冇見 小別勝新婚 女兒送花賀母親節

【明報專訊】泰版《流星花園》兩名男主角Dew與Nani昨日現身尖沙嘴出席品牌活動，吸引大批粉絲到場支持，企滿商場兩層。他們出場用英語跟粉絲打招呼，受訪時有熱情粉絲不斷尖叫，兩人向粉絲示意安靜，卻換來更激烈的尖叫聲。同場還有王丹妮、廖子妤及Kayan9896。

期待再來港開騷

Dew與Nani來港3日，日前去車公廟拜神，祈求工作順利及許願。他們再度來港，讚香港天氣很好，人靚景靚。想跟哪個香港藝人合作？Nani表示跟任何香港藝人合作都可以，能來港工作已很開心，也有聽中文歌。Dew多謝粉絲支持，希望能多點來港跟大家見面。

Dew與Nani最近合作拍攝新劇《Home School》，預計今年內播出。問到「泰國F4」可有計劃再來港開騷？Dew與Nani表示非常期待，叫粉絲等待。

王丹妮有留意兩名泰國靚仔，笑稱只是眼看，手和心都勿動。老公羅孝勇最近有假期從澳洲返港，為女兒生日送驚喜，王丹妮忙拍戲，只跟老公吃了兩餐飯，他們已5個月無見，小別勝新婚，變得更甜蜜，「大家都很乖又認定對方，不會做出傷害對方的事」。

廖子妤一臉羨慕，稱與王丹妮剛完成合作的第3套電影，指對方是她合作最多的女演員。王丹妮笑言要保持這個紀錄，繼續拍住上。母親節將至，王丹妮當日放假跟女兒慶祝，女兒說自掏腰包讓她揀選禮物，又會買花送給她。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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