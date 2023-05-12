明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

麥花臣開騷 粉絲連拋10個bra 婁峻碩：帶返台灣做紀念

【明報專訊】台灣組合五堅情成員婁峻碩（SHOU），前晚在旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會《BOARDING》香港場，邀得Tyson Yoshi與台灣創作歌手派偉俊（小派）任嘉賓。心情興奮的SHOU演出時差點跌倒，又不慎跌咪，不過他憑饒舌唱功炒熱現場氣氛，又以廣東話表示好開心來港騷，台下大叫「好靚仔」。SHOU除外套騷麒麟臂前先問：「我可不可以除衫呀！」觀眾叫好。他說上網看「小薯茄」學港式潮語，又叫大家教他講多些廣東話，但發音似講粗口。嘉賓小派有花名叫火龍果，帶了一個火龍果上台，要求SHOU在上面簽名，然後拋到台下送給觀眾。

問Tyson Yoshi點應對

其後SHOU變裝出場，台下粉絲連環拋10個胸圍上台，他驚喜大笑，有個胸圍扣勾在他的外套上，台下高呼「戴上」，他笑指尺碼太大不合身，「這些都是你們給我的尊重，希望大家enjoy the show and enjoy bra，love you」。SHOU隨即請教Tyson Yoshi，以前接到粉絲飛bra上台會如何應對，Tyson Yoshi說：「你可以講『唔好呀』、『唔關我事』、『呢單嘢唔係我跟開』。」穿皮褸的Tyson Yoshi聞台下觀眾要求除衫騷肌，他笑言要包實自己。

當眾向女友焦凡凡示愛

到encore環節，SHOU走落台獻唱，近距離接近觀眾，更將頭上的Cap帽送給幸運兒，又向來捧場的父母及女友焦凡凡公開示愛講「我愛你」，他表示終於實現帶家人搭飛機到海外開演唱會的願望。熒幕播出他的獨白短片，分享來港過關時，被關員認出，他開心到想爆喊，希望以後能常來港開騷。

SHOU騷後受訪，大讚香港歌迷熱情，沒想到自己在網上節目講一句開玩笑說話，大家真的飛bra上台，體驗這場面好可怕、害羞但很開心，「女友在後台看見好多bra，很開心，我準備帶所有bra回台灣做紀念」。他稱來港開騷心情緊張又興奮，因不慎將好貴的咪跌落地，上落舞台兩度差點跌倒，幸沒受傷。向女友示愛是否計劃結婚？他說：「有的，我這個年紀都有想過，有好消息會告訴大家。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕焦凡凡 五堅情成員婁峻碩（SHOU）

上 / 下一篇新聞