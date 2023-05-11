【開箱】《指尖觸到的愛》 感人母子情 用手寫我心

先失明後失聰 母不離不棄

《指尖觸到的愛》講述小智（田中偉登飾）3歲時右眼受感染失明，在母親令子（小雪飾）愛護下，小智天真瀾漫地成長，但小智眼球先天缺陷，9歲時左眼也失去視力，然而樂天的他繼續學習。令子其後將小智送到盲人學校寄宿，小智與母親分別時說：「放心吧，沒事的，我還有耳朵。」誰料命運弄人，小智的聽覺於14歲開始出現問題，經過多番治療不果，小智18歲時完全失聰。積極樂觀的小智再也承受不了，陷入沒有光線與聲音、無法與外界溝通的孤寂世界。令子感到自責、痛心，但多年來從不放棄兒子，為他學習盲人凸字、翻譯書本、陪兒子出入醫院、學校，甚至支持他接受偏方的斷食運動治療。當小智失明失聰後，令子靈機一觸，用指尖當作盲人凸字機，跟小智溝通，也讓小智重燃生存希望。

電影改編自真人真事，現實中的福島智是東京大學教授，也是世界上首名盲聾全職大學教授。福島智1962年在兵庫縣出生，3歲時右眼失明，9歲連左眼也失去視力，18歲失聰。1983年被東京都立大學取錄，是日本首名入讀大學的盲聾者。2003年獲美國《時代》雜誌選為「亞洲英雄」。2008年在東京大學任教。

戲中主要圍繞福島智年輕時的故事，既鼓舞人心，又讓人心痛。他與兩名哥哥出生時均健全，不幸的是小智身體機能逐一「被沒收」，患病過程漫長，永遠最痛苦。他面對無數次治療所帶來的希望與失望，小智表示失明後「永遠看不到母親的臉」，其後失聰，自言「被世界孤立了」，讓人憐惜。主角命途多舛，但不會呼天搶地，還帶出正能量；小智失去右眼後，被同學取笑，他仍沉着應對，拿下義眼嚇跑同學。令子得悉小智被欺凌，欲到學校投訴，但被丈夫正美（吉澤悠飾）阻止，稱小智處理得很好，沒向他人求救。小智經常進出醫院，但勇敢面對。失去雙目後，也沒有放棄人生，到盲人學校寄宿，結識朋友，成績名列前茅，還情竇初開，戀上鋼琴系女同學。

3孩之母小雪 演媽媽得心應手

電影另一重點是描述母愛偉大；令子自發現小智患有眼疾後四處求醫，無法兼顧家庭及另外兩名兒子，深感抱歉。有一幕講述令子在神社來回數十次，走上樓梯參拜，表現出母親求助無門，只好祈求神蹟。小智每次治療及外出，令子也會陪伴在側。令子又學習盲人凸字，幫兒子將書本翻譯成凸字。及後小智轉用偏方斷食運動治療，令子踩單車當兒子的陪跑員。最後小智失明失聰，令子渴望與兒子溝通，想到將手指直接放在小智手指上，當成凸字打字機與兒子即時交流。她所發明的「手指點字」，亦成為盲聾者溝通的「語言」。

闊別影壇多年，小雪久休復出拍《指尖觸到的愛》，「讀完劇本，我就渴望成為電影的一部分」。小雪育有兩子一女，演繹母親角色更具說服力。戲中沒有刻意催淚，也沒過多傷心痛苦場面，反而突顯令子堅強一面。扮演福島智的田中偉登演技不俗，戲中一幕小智斷食治療，叫母親給他買蛋糕，他吃一口即吐出來，哭着說終於嘗到久違的甜味，田中偉登演來充分表現出角色既可愛又惹人同情的複雜情緒。

上映日期：5月11日