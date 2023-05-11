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娛樂

IU歌曲被舉報抄襲

【明報專訊】韓國傳媒昨日報道，普通巿民A某本月8日指女歌手IU主唱的6首歌曲《Good Day》、《The Red Shoes》、《BBIBBI》、《Pity》、《Boo》及《Celebrity》，涉嫌違反著作權法，向首爾江南警署舉報，其中歌曲《Celebrity》由IU創作。根據A某訴訟狀，以上歌曲與原著作品在旋律、節奏及和弦多處相同，特別是《Good Day》與《The Red Shoes》，稱外界已多番質疑IU抄襲，但IU方面沒解釋，並稱屬網絡謠言，A某指摘司法機構無視大眾對知識產權認識不足，因此檢舉IU。

韓媒報道，這類違反著作權案件，一般由原創作人向涉嫌侵權者提出起訴，但今次舉報並非原創作人，A某代表律師表示，IU以營利為目的，演出、發表、展示涉嫌抄襲的歌曲，並非原創作人也有資格舉報。

韓媒又指，《The Red Shoes》2013年發行時被指抄襲德國樂隊Nektar歌曲《Here's Us》，Nektar當年曾與IU方面聯絡，但沒得到任何回覆，Nektar一直因訴訟費及程序等問題而放棄提告。IU方面昨日發聲明表示《The Red Shoes》沒有抄襲《Here's Us》，稱兩歌旋律聽起來或許相似，但編碼不同。IU事務所稱數月前已有關於IU抄襲的網絡謠言，正蒐集證據，將採取法律行動。對於IU被舉報一事，事務所稱只是從媒體得悉事件，沒收到司法機構通知，因此無法確認報道內容。

文：蘇珮欣

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