單文柔爆陳展鵬皮膚好遭質疑曾整容

為老婆挑選性感晚裝

問到是否同樣滿意陳展鵬現時身形？單文柔稱老公早前為拍新劇練拳，現時狀態100分，很有男人味，不過有時水腫就90分。陳展鵬自誇抵用，無論正反派、客串或拍動作戲也可，透露新劇《逆天奇案2》有不少動作戲。提到早前參與直播帶貨，陳展鵬覺得幾好玩，一小時內有得食又有得攞，好似參加綜藝節目一樣。

單文柔前晚所穿的晚裝，下半身透視非常性感，她說裙子是老公幫手揀，她原本揀的那條比較保守。陳展鵬表示不要緊，還大玩食字，「佢下半生已交畀我，我會好好照顧佢。（惜住佢下半生？）惜就全身惜的」。

記者：陳釗