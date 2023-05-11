遺傳嫲嫲演藝天分 薛家燕贊成孫仔做童星

薛家燕透露孫仔除識唱兒歌《家燕媽媽》，現正學跳十字步，令她冧到爆，問到准不准孫仔做童星？薛家燕說：「若有天分，我當然畀，我都好感激母親畀我做童星，不過要先問准兒子和新抱。」

Eric Kwok暫管理XiX 劉芷君退團

XiX其中4成員鄧曉殷（Kiele）、莊殷玥（Vici）、楊秉頤（Caitlin）和梁善知（Crystal）由Eric Kwok（郭偉亮）陪同受訪，談到XiX被指未正式出道已拆伙，無綫僅簽劉芷君（Aster）單飛發展，其餘5女將自組女團投靠伯樂Eric Kwok，她們承認：「Aster已離隊，她會單飛發展，我們會掛住她，但XiX會繼續努力，暫時維持5個成員，今（昨）日繆昀希因病缺席活動。」

Eric Kwok否認開公司簽XiX，目前以導師身分管理她們，稍後會正式宣布好消息，預告XiX將於暑假出道，推出第一首歌，曲風走青春、開心和正面路線。他笑說：「教她們嘔了幾啖血，我就是第6個新成員。其實她們都好辛苦，好抵惜。」

記者：鍾一虹