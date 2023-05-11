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娛樂

出獄後首亮相公開活動 楊明認罪有應得 甘受有色眼鏡標籤

【明報專訊】王晶任製作人，陳法蓉、姚子羚、蔡潔、鄺潔楹及陳星妤等主演的無綫新劇《一舞傾城》下周一首播，眾演員昨日以劇中造型到西港城出席宣傳活動，一班女星性感登場，為劇集造勢。楊明自1月出獄後，首次正式亮相公開活動，他表示不怕別人戴有色眼鏡被標籤，因這是必要的懲罰，日後會努力做好自己。

楊明（原名林明樂）2020年8月於半山馬己仙峽道發生交通意外，被控不小心駕駛及車窗玻璃透光度不足兩罪。去年12月22日被高等法院駁回不服刑罰上訴，維持原判，即時服刑，入獄18日。楊明今年1月初出獄，昨日首次出席活動的他心情不俗，滿面笑容，經過4個月沉澱，受訪時直認要重新起步投入工作，多謝公司陪伴和支持，目前主力宣傳《一舞傾城》，其他工作等待公司安排。

對於有傳新劇戲分被刪，由男一變男二，楊明表示不清楚，「也沒說男一男二，都是按劇本演」。拍攝期間正值官司纏身，現在劇集播出感受日是否特別深？楊明說拍攝時因不想影響角色，以及台前幕後的付出，把私人事放下；但經過此役，承認成長了很多，花了不少時間反省如何行往後人生道路，「日後會努力做番好自己，和面對之後的時間」。

走出鐵窗陰霾 稱已戒酒

怕不怕別人以有色眼鏡標籤你？楊明說：「這是事實，唔怕，因這是必要的懲罰，經過這個教訓，個人會轉好去尋求正確的道路。」可擔心《一舞傾城》因他而惹負評？楊明自認向來多負評，「雖然都會緊張劇集反應，但不會理會一些惡意批評」。他稱已把入獄的事情放下，汲取教訓後，現時努力向前行。鐵窗生活讓他最大得着是要珍惜現時擁有的東西，與父母相處的空間和時間。楊明透露出獄後已戒酒，只是有時出席宴會，敬酒淺嘗一兩杯。

陳法蓉拒穿比堅尼賀收視報捷

陳法蓉表示上一次拍無綫劇已是2014年，又是跟楊明合作，笑稱當時對方還是傻更更，但今次演得很好。她透露劇中除了與一班女仔有姊妹情戲外，還與演他老公的唐文龍有牀戲，「但只是牀上傾偈，《一舞傾城》有些畫面，我都覺得拍得很性感」。姚子羚透露劇中與楊明有場在車廂內激吻戲，咀了近1分鐘，還要360度咀，「我都未試過拍咀戲咀到自己忍唔住笑，在車廂內咀，我又要跨過佢、又拗腰，都有一定難度」。

姚子羚稱劇中穿上多套性感晚裝，但同時要應付「一打十」等打戲，所以不用特別節食keep fit。問若收視好，會否全劇女仔一齊穿比堅尼答謝觀眾？陳法蓉笑稱這重任交給莊鍶敏，尺度可更大；姚子羚則笑說會考慮，或換轉由男仔反串穿三點式示人。

鄺潔楹陳星妤難忘SM被強姦戲

鄺潔楹及陳星妤劇中均有多場大膽演出，鄺潔楹有被SM虐待的場口，她說雖然知道是假，但拍攝過程很真實，感覺不太舒服，「SM過程的聲音好刺耳，令我有驚恐和徬徨感覺，非常唔享受，但又要投入角色。雖然唔知播出時睇到幾多，但我已有一個很真實的體驗」。

首次拍劇的陳星妤劇中慘遭演後父的王俊棠強姦，她說要被對方摸和有牀戲，加上要NG，感覺有點難受，過程很難忘。第一次拍劇角色性感又激情，可擔心被定型？陳星妤笑言：「希望之後拍劇可以著番衫，不想被定型，希望角色性格和故事線可以拯救我獻出露肉的第一次。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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