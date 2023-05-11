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娛樂

澳門開30場個唱 郭富城打造震撼觀眾眼球舞台

【明報專訊】郭富城（城城）暌違4年，再臨澳門於新濠影匯舉行合共30場《郭富城夢幻舞林演唱會2023》，首10場定於7月展開。城城昨日現身記者會，預告配合「夢幻」主題，除一貫連場勁歌熱舞，還會不惜工本，打造震撼視覺效果的舞台，利用電腦特技呈現虛幻與真實場景，強調當中部分環節是他從未試過，因此非常期待。城城表示今次在澳門站的演出與別不同，會花心思藉先進科技，塑造如電影入面的虛擬畫面、動畫和角色；造型交張叔平構思，舞台設有機關裝置。

早前城城為許冠傑（Sam）演唱會擔任嘉賓成熱話，問可會禮尚往來邀請前輩到澳門任嘉賓？城城說：「不敢勞煩Sam，我的演唱會從來都沒有嘉賓。不過如果Sam有時間，都很想請他過來睇騷，會非常榮幸，一定讓他坐第一排。」

港騷要排隊 延至明年暑假

至於何時在香港開騷，城城透露打算2024年暑假舉行，解釋延至明年原因，「我的舞台有複雜機關，會交予專業又具豐富經驗的團隊負責，不是因為機關多致審批時間增加拖遲開騷，係因為有好多歌手陸續演出，我都要排隊」。城城透露兩女趁放暑假，已約好7月來捧場，「現在坐車過來很方便，之前幼女（二寶）生日，有帶她來澳門的水上樂園玩，她們玩得好開心」。

記者：林蘊兒

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