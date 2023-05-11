蘇芷晴宣布退出COLLAR 剖白阿Mo意外後 創傷無法療癒難適應幕前

So Ching對受重傷的阿Mo不離不棄，曾停工近半年專注照顧男友。她在今年1月1日舉行的《叱咤樂壇頒獎禮上》復工，3月尾與COLLAR成員參演Clockenflap音樂節，這兩次舞台表演成為So Ching最後以COLLAR身分演出。So Ching昨日在社交平台發文宣布退團想法始末，「自2022年7月28日後，當天留下的創傷一直無法被療癒，每段來回急症室、醫院的畫面都一一烙印在我的心裏，留下不能磨滅的痕迹」。

感嘆曾以為快樂很容易

So Ching表示過去10個月，在不同階段萌生不同想法與情緒，儘管有面對大家、踏上舞台的時候，但此刻的她仍未能完全適應幕前工作，經多番考慮及與公司商討後，決定退團，「過去的日子確實不容易，但作為COLLAR成員的我，總會在生活裏的不同角落，感受到你們的不離不棄、陪伴、支持與鼓勵。每每我認為自己不值得得到這一切時，是你們用溫暖的文字、說話、擁抱，打撈起沉下去的我，或許這個決定讓你們失望了，十分抱歉，但望你們明白。每個人正經歷的事、正在走的路不全然相同，或許在沒有任何顧慮下，彼此各自在屬於自己的領域上，才能繼續更自在、努力地發揮自己」。她透露接下來的日子未有明確想法，只想更重視自己的身心，找回快樂的來源，好好調整狀態，「我曾以為快樂很容易，但原來不是每個人也能輕易擁有快樂。我或許在未來的日子裏，於舞蹈或其他方面，繼續努力進修、裝備自己，成為一個更好、更快樂、更值得依靠的人」。

籲大眾多點愛與同理心

So Ching感謝各單位及成員們包容、接納、尊重其一切想法和決定，公司也給予她足夠空間去追求想做的事，「對於未能再以COLLAR一員與大家見面，請容我在此向大家表達歉意」。最後So Ching送上鼓勵說話：「要相信自己能成為一個帶給別人溫暖的人，多點愛與同理心，多點聆聽與了解，願彼此能成為任何人生活裏的一點暖。很感恩一直有你們陪伴，謝謝大家」。

COLLAR剩下7名成員，昨午於經理人戴穎陪同下出席記者會，交代團隊未來新動向，戴穎首先發言：「So Ching將會退出COLLAR，公司與我們都非常尊重她的決定，在未來的日子，我和團隊會一直跟COLLAR一齊行落去，祝福她會找到自己方向，多謝大家一路以來的支持。」

7隊友尊重So Ching決定

COLLAR 7名成員現身時神色沉重，隊長沈貞巧（Gao）先說，「今（昨）日想同大家講一件事，我們的隊員So Ching做出好艱難的決定，就是決定退團離開COLLAR，雖然我們很不捨，但在過去呢段日子，我們見到她好努力嘗試平衡各方面，包括重新踏上舞台。我們好希望大家可以給予她空間，在生活上重新出發，好好過她平靜、自在的日子，我們亦都知道她在這段時間裏是很不容易，所以我們是完全尊重她決定。往後的日子，COLLAR會7個人繼續一齊行落去，我們會好似以前一樣努力，為大家帶來更多美好的創作和演出，一直以來多謝大家的不離不棄，希望大家繼續支持COLLAR，亦盼大家會好好祝福So Ching」。

Winka：「歸零 7人重新出發」

Gao表示團隊一直有關心和跟So Ching溝通，「身為隊友當然會不開心和不捨，但過去這段日子望住她重新適應生活，面對不同挑戰，大家都好明白和尊重她的決定」。So Ching是否對舞台有陰影，有冇提過對去年意外的意見？Gao稱So Ching已發文交代，不要太多揣測。

Winka曾發表「COLLAR 8減1等於0」言論， 現在So Ching退出，這句說話會否帶給團隊壓力，Winka說：「我曾經講的這番話，是想帶力量給她，讓她知道團歌和新作品等她歸隊，現在她有這決定，我們一定會尊重和接納，我們現在歸零，然後會重新出發，以後我們7個人會嘗試不同發展， 希望大家會支持。」她希望So Ching不要因為退團感愧疚，「每個人都有權利，搵自己覺得開心的生活，希望她會搵到自己的快樂」。

8人COLLAR回憶永在心

王家晴（Candy）表示得知消息後，當然不開心和不捨，但相信各人都想見到So Ching過得開心幸福。

蘇雅琳（Ivy So）讚So Ching是好勇敢的女仔，「她歸隊時好開心，見到她一直好努力適應新挑戰，希望她生活開開心心，即使換了身分，COLLAR曾經歷的不會變」。許軼（Day）認同說：「我們成團到現在的回憶一直在心入面， 不會消失。」

李芯駖（Sumling）承認有成員退團當然不開心，始終8個人由《全民造星IV》開始走在一起。邱彥筒（Marf）稱知道消息後，沒有再多問，純粹尊重和不加以評論，只會支持So Ching，「我們8個女仔都好有夢想，仲有事情想實踐，未來我們會以7人姿態畀能量和作品大家」。Gao表示COLLAR未來會實踐開演唱會，以及迎接各方面挑戰。

So Ching退團無阻新工作

戴穎透露So Ching參與的作品已全部面世，對方退團沒有影響COLLAR新工作和商演計劃，希望外界不要向So Ching施加壓力，相信對方亦不希望COLLAR停止步伐，要繼續向前，並強調不會加入新成員，「COLLAR永遠就是這個COLLAR」。至於So Ching是否已跟公司解約，或仍是MakerVille旗下藝人？戴穎稱雙方仍在溝通中，但條款和細節不方便透露，公司會反省及配合So Ching，做到平衡各方面。

MakerVille在官網發聲明：「我們尊重So Ching退團的意願，並會作出適當配合，祝福So Ching未來找到自己的方向，我們亦會繼續支持COLLAR在舞台上發光，與fans一起再出發。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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