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娛樂

【開箱】《堡壘》 史上最貴劇集 失憶特務聯盟

【明報專訊】《驕陽似我》麥迪文（Matt Damon）在《叛諜追擊》系列扮演失憶特務Jason Bourne，講述他一步步找回自己的過去及真正身分；《復仇者聯盟：終局之戰》導演羅素兄弟（The Russo Brothers）監製的新劇《堡壘》（Citadel），同樣講述失憶特務，而且被敵對組織追殺，上月28日在影視串流平台Prime Video上架。首季6集，暫時播出一半，據報《堡壘》成本3億美元（約23.4億港元），平均5000萬美元一集，號稱史上最昂貴劇集之一，但是否與口碑成正比？

任務失敗被消除記憶

《堡壘》深明串流平台玩法，第一幕已連場槍戰抓緊觀衆注意，講述頂級特務Mason與Nadia在意大利一列火車執行任務，遠在美國的拍檔Bernard透過監視系統參與並臨場指揮，沒多久發現被出賣，遭到圍攻，紛紛摔落水中。兩人均被植入晶片，任務失敗即被刪去記憶，受傷Mason出院後改名換姓，跟在醫院認識的女孩Abby結婚，育有一女Hendrix，對過去再無任何記憶。8年後，Bernard現身，綁架Mason一家三口到其住所，告訴Mason本屬於名叫「堡壘」的特務組織，Bernard要求Mason幫忙到敵對組織「蠍尾獅」大本營取走名為X的裝置，只要成功，他的身分就會真相大白。雖然取走了X裝置，但蠍尾獅的殺手窮追而至，Bernard中槍，Mason乘亂拿走X裝置，可惜能讓他恢復記憶的針筒已破損。他從裝置中認出Nadia就是經常出現在夢中的女孩，於是按指示到了西班牙一家餐廳尋找她的下落，抵達後蠍尾獅的殺手亦掩至。

羅素兄弟為Netflix監製或執導的《驚天營救》與《灰影人》等愛起用著名影星，另一特色是動作連場；《堡壘》由拍過《全面入侵》的大衛維爾（David Weil）創作及編劇，故事來自經驗豐富的《特務A》與《職業特工隊：鬼影約章》監製佐斯艾普邦（Josh Appelbaum），又找來《沙灘拯救隊》印度女星彼欣嘉卓芭拉（Priyanka Chopra）、《內政保鑣》男星理察麥登（Richard Madden）及《穿Prada的惡魔》史丹利杜茨（Stanley Tucci）分別扮演Nadia、Mason與Bernard。首集頭5分鐘已開始槍戰；Nadia醒來後發現自己被蠍尾獅殺手困在屋內，講述她如何反抗，戰勝比她魁梧有力的壯漢，又是激戰連場。

另有不同語言外傳

《堡壘》至今播出3集，幾乎每集都有一至兩場大型動作戲，像雪地追逐、以一敵二的埋身肉搏，甚至是嚴刑逼供，官能刺激也許正好掩蓋誇張劇情有違邏輯的毛病。譬如若能遙控刪除特務的記憶，何須針藥打進血液才能恢復？不是遙控也可以？又例如蠍尾獅捕獲Bernard，逼他講述X裝置的密碼，Anders準備施刑逼供之際，Bernard告訴他其舊愛Brielle仍在生，還有相為證，Anders即時住手；看來兇殘無比的他原來是情癡，跟劇集營造的緊張氣氛似乎不大搭配。不過Brielle亦即Abby，曾稱在車禍中失憶，因而認識Mason，並結為夫婦，這一段暗示Abby以前可能是特務；加上Mason跟Nadia亦有過一段情，四角關係似為往後的戲劇衝突鋪路。

《堡壘》聲稱成本3億美元，扮演Mason的理察麥登曾表示，全劇最辛苦是拍一場在潛艇的戲分，劇組在停車場搭建潛艇場景，有6部起重機負責操控，把很多水倒在他身上，冷得要命。其實此劇上架前已宣布開拍第2季，而且表明會有不同語言的外傳，包括意大利、印度、西班牙與墨西哥，其中意印兩地已埋班準備開鏡，而且劇情跟《堡壘》均有關聯，觀衆大可拭目以待。

相關字詞﹕理察麥登 史丹利杜茨 佐斯艾普邦 大衛維爾 羅素兄弟 開箱 堡壘

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