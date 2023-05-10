雷有輝演音樂劇喚醒跳舞天分 人妻鍾舒祺認冧應智越

無綫歌唱比賽真人騷《中年好聲音》冠軍周吉佩公開多謝雷有輝幫忙，令他在比賽起死回生，雷有輝謙稱只是做應該做的事，揀適合的歌跟對方合唱，決賽前他也有跟周吉佩說有問題即管開聲。他笑言：「我反過來多謝周吉佩，請了他吃一頓日本餐，因為我們合唱的片段在網上有不錯點擊率，帶挈我的社交平台多了千人追蹤」。

細貓劇中艷福無邊，男女通吃，笑言可能導演知他現實缺乏故有此安排。他強調現實中只喜歡女性，單身的細貓說：「色字頭上一把刀，目前做好工作先。」劇中得到細貓歡心的鍾舒祺表示，二人夾得很開心，非常喜歡細貓，是她的開心果，笑言後悔已結婚，盼日後生仔似細貓個性歡樂。問到與老公是否已開始造人？鍾舒祺說：「有意兩年後，因擔心隨年紀增長，子宮負擔不來」。

細貓讚Do姐無架子

細貓早前跟鄭裕玲（Do姐）去韓國拍旅遊節目，表示從對方身上獲益良多，沒有被Do姐教訓，「開頭我都有點緊張，Do姐在我心目中是至高無上，但她完全沒有給我壓力，還不斷提點我，大家相處得很開心，還要多謝她幫我宣傳新歌」。細貓讚Do姐學跳Blackpink成員Jisoo歌曲《Flower》舞蹈很快上手。

記者：陳釗