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娛樂

雷有輝演音樂劇喚醒跳舞天分 人妻鍾舒祺認冧應智越

【明報專訊】雷有輝、應智越（細貓）和鍾舒祺等昨日在中環藝穗會為音樂劇綵排。雷有輝稱已排練得九成熟，最難是背台詞，因為年紀大，且舞台劇不似拍戲和劇集有得NG，要一take過，還要應付舞蹈，直認有壓力。雷有輝笑說今次喚醒他的跳舞天分，稱小時候已很喜歡跳舞，當年還叫蔡一傑過他兩招，「當時差點加入草蜢，但最後說我未夠班，比較適合夾Band」。

無綫歌唱比賽真人騷《中年好聲音》冠軍周吉佩公開多謝雷有輝幫忙，令他在比賽起死回生，雷有輝謙稱只是做應該做的事，揀適合的歌跟對方合唱，決賽前他也有跟周吉佩說有問題即管開聲。他笑言：「我反過來多謝周吉佩，請了他吃一頓日本餐，因為我們合唱的片段在網上有不錯點擊率，帶挈我的社交平台多了千人追蹤」。

細貓劇中艷福無邊，男女通吃，笑言可能導演知他現實缺乏故有此安排。他強調現實中只喜歡女性，單身的細貓說：「色字頭上一把刀，目前做好工作先。」劇中得到細貓歡心的鍾舒祺表示，二人夾得很開心，非常喜歡細貓，是她的開心果，笑言後悔已結婚，盼日後生仔似細貓個性歡樂。問到與老公是否已開始造人？鍾舒祺說：「有意兩年後，因擔心隨年紀增長，子宮負擔不來」。

細貓讚Do姐無架子

細貓早前跟鄭裕玲（Do姐）去韓國拍旅遊節目，表示從對方身上獲益良多，沒有被Do姐教訓，「開頭我都有點緊張，Do姐在我心目中是至高無上，但她完全沒有給我壓力，還不斷提點我，大家相處得很開心，還要多謝她幫我宣傳新歌」。細貓讚Do姐學跳Blackpink成員Jisoo歌曲《Flower》舞蹈很快上手。

記者：陳釗

相關字詞﹕應智越（細貓） 雷有輝

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