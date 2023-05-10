疫下秘密練兵 胡定欣考慮參加《中年好聲音2》

可有興趣參加香港或內地的音樂真人騷節目，挑戰唱歌實力？定欣笑言若有適合都想嘗試，都是新挑戰和衝擊，最近見無綫歌唱比賽真人騷《中年好聲音》搞得很成功。總經理曾志偉說歡迎藝人報名參加第二季，定欣笑說：「是嗎？但唱得不好會不會出事，不過這就是挑戰，可以考慮。」

陳曉東獻唱兩首歌，其中一曲與周勵淇合唱。他透露最近回港灌錄新廣東歌和籌備一些幕後工作，太太和兩女在內地沒有同行。母親節將至，陳曉東自爆媽媽已追他買母親節禮物，至於太太那一份，他笑言：「放心，排住隊有排買，給媽咪、外母和太太，還要幫兩女買，全家都是女士。」父親節到你收禮物？他說：「得兩張紙囉，小朋友畫的心意卡，已經好冧，一直儲住收藏。」

記者：陳釗