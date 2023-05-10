憶伙故友盧凱彤非洲扶貧往事 黃耀明感無助現抑鬱症狀

明哥在演唱會提及故友盧凱彤（阿妹），「好多年前同阿妹去非洲加納參加滅貧慈善活動，當時佢已經有好多對於工作同人生嘅焦慮和困擾……」明哥透露非洲之行後，發覺自己出現抑鬱症狀，原因是看見很多有需要的人，卻不知能夠如何幫助他們，感覺無助，很有無力感，歌迷隨即大叫：「你做咗好多嘢㗎，明哥。」

黃偉文驚喜上台

明哥之前在曼城演出，黃偉文（Wyman）在台下支持，今次倫敦站，Wyman驚喜上台分享寫給明哥的新歌《石沉大海》意念，「《石沉大海》是寫信給真正下落不明的人。我的性格總是喜歡留一線希望，所以從來都無寫死我自己嘅角色，喺最絕最盡嘅時候，我留返一個open ending，等大家可以擺啲希望落去。我信我有一日會收到回信」。

宣布8月在港開騷

明哥自言從來都是不懂說話的人，很多感受難以言喻，慶幸有音樂，「音樂係可以傳達好多說話……有任何事情，我最尾都係返番去音樂」。完成英國兩場演唱會，明哥繼續行程到荷蘭與德國，同時宣布《邊走邊唱》在歐洲巡唱後，8月中於香港會展舉行，全場觀眾拍掌歡呼。

娛樂組