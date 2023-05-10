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娛樂

暗諷姜濤「兄弟宣言」掀罵戰 RB鼓手泥鯭榮幸被「鏡安公署」圍封

【明報專訊】ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》周日（7日）舉行，MIRROR成員姜濤奪年度男歌手銀獎時，在台上逐一向11名隊友發表「兄弟宣言」成熱話。有人讚姜濤真誠，也有質疑他的謝辭有機心，暴露成員缺點，在不適當場合公開點評隊友。獲年度樂隊銀獎的RubberBand（RB）未有出席領獎，鼓手泥鯭（黎萬宏）有留意頒獎禮，當晚在社交網連環爆粗發文，暗諷姜濤，「係咪short咗？修哥都講唔出口啦……」隨即惹來鏡粉圍攻，昨日他將帖文改圖並留言：「與有榮焉」。

娛樂組

姜濤在《CHILL CLUB》頒獎禮領男歌手銀獎時，向台下MIRROR隊員說心底話，讚李駿傑進步最多，江𤒹生脾氣照舊，最佩服盧瀚霆（Anson Lo）並向對方「示愛」等。姜濤的「兄弟宣言」隨即成熱話，不少鏡粉、姜糖（粉絲暱稱）大讚感動；隊長楊樂文笑稱被姜濤「情感攻擊」要時間消化。

獲樂隊銀獎的RubberBand（RB）缺席頒獎禮，鼓手泥鯭似乎有看直播，當晚不停在社交平台發文，疑暗諷姜濤和ViuTV，「唱好啲歌先做啲小動作啦」、「多謝說話定係『鼓勵』說話？﹗WTx？﹗係迷short X 咗？修哥（胡楓）都講唔出口啦」、「嘩，頒唔尷尬，攞唔尷尬，唯有睇嘅尷尬」、「又一個大台的誕生」、「𠵱家諗番當年亞太區最受歡迎男歌手真係『實至名歸』」。

網民大讚泥鯭是「勇者」，撐他講真話和敢於挑戰「鏡安法」，亦有表示擔心，「欣賞你講真話嘅勇氣，但咁樣得罪MIRROR，你應該好快收皮，看破又何必說破呢？」「有guts，不畏鏡安法，特登嚟留言同你打氣」等。

黃心穎「躺着也中槍」

有網民向泥鯭派嬲，「身為前輩講啲咁嘢！抵你無運行！」「明白每個人都有表達意見嘅自由，善意批評絕對冇問題，何必講到咁尖酸刻薄，你現任女友（黃心穎）都成日畀網民攻擊啦，點解唔將心比心！」泥鯭沒有回應網民留言，昨日他將自己帖文改圖，加上「鏡安公署」封鎖線上載社交網，留言：「與有榮焉」。

質疑想曲線宣傳新歌

RubberBand社交平台專頁前日上載新歌《宇宙大王》，留言介紹歌曲：「我們的生活早已沒法脫離社交媒體，每個人身邊都總會有些人，喜歡咬着某些熱門議題，發文發帖大抒己見、帶領風向、甚至會鎖定目標（更多時候是無目標）連環開炮；有時渴望引來可讓他們圍爐取暖的留言，或慣了慢慢被這些存在感供養着，不覺地自我膨脹起來，終成為多年前《IQ博士》內的搞笑反派『宇宙大王』，覺得自己屬於神級理論，但其實根本偏激又片面，也容不下其他人的意見。」帖文成RubberBand與MIRROR粉絲戰場，互撐偶像掀罵戰，有人質疑泥鯭想曲線宣傳新歌，對他的言論感不滿。

姜濤為肥仔宣傳新歌

姜濤沒有就爭議在社交平台回應，但似乎未受事件影響心情，昨日他在限時動態貼出肥仔（梁業）新歌《Phat N Fresh》MV，留言：「師傅，這個夠炸，要看。」落力為好友宣傳。

此外，隊友Anson Lo昨早跟經理人花姐（黃慧君）出發到機場赴韓國出席活動，他表示心情興奮似去旅行，又為花姐拍搞笑片。

相關字詞﹕RubberBand（RB） 黎萬宏（泥鯭） 姜濤

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