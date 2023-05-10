經歷兩段婚姻 忍痛離開兒子

【明報專訊】葉麗儀經歷兩段婚姻，20歲時嫁首任丈夫，因當時母親管教嚴，她渴望搬離家，碰巧遇上大她8歲、同樣愛音樂的男友，拍拖18個月便結婚，後來因性格不合分開，「最大原因是我開始錄唱片，他就不喜歡，覺得我被人利用，但我不覺得，一開始就能跟煇哥、黃霑兩位很專業的人合作，是我的福氣，他們教我很多演唱方法，而且跟煇哥做廣告歌和電影音樂後，收入比前夫好，我不理他的反對繼續做，大家的分歧就愈來愈大」。被指為事業拋棄當時只得4歲的兒子？葉麗儀直認不諱，解釋當時到英國發展沒可能帶兒子同行，「加上正值與前夫辦離婚，如果我不離港，分居日期不夠就有排拖，所以只能忍痛離開。現在跟兒子關係要好，但他曾問我當年為何要走，是否他做錯。我跟他說，如果我當時留下，屋企的環境會很惡劣，對他影響很大」。