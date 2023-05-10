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娛樂

音樂路遇顧嘉煇是福氣 葉麗儀永記老公相伴戰勝癌魔抑鬱

75歲葉麗儀歷盡人生高低 感激生命中2個男人

【明報專訊】75歲葉麗儀憑一曲《上海灘》唱到街知巷聞，有華人的地方都一定識「浪奔，浪流，萬里滔滔江水永不休」。在娛樂圈逾半世紀，葉麗儀經歷順境、逆境，一曲《上海灘》將她推上事業高峰，但疾病又把她推往生命邊緣，這就是人生。葉麗儀特別多謝兩個男人，一個是英籍老公David，永不忘記對方在她患癌時的支持；另一個是恩師顧嘉煇，感恩在音樂路上遇到對方，可與顧嘉煇和黃霑合作，是她的福氣。葉麗儀還自爆仍很大歌癮，從未想過退休。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

1969年，22歲葉麗儀參加無綫歌唱比賽節目《聲寶之夜》，獲評判顧嘉煇（煇哥）給予滿分而奪冠，從此踏上Sing途，一唱就超過半世紀。她透露當初曾刻意不做職業歌手，因前夫與前夫家人不想她拋頭露面，所以拒絕所有夜場演出，只當唱片歌手，亦因唱片銷量好，令她有機會到馬來西亞巡唱，她笑說：「我計算過由1972年至今，去過馬來西亞15個城市演出。」同年她跟煇哥到日本參加世界歌謠祭，成為歌唱事業的轉捩點，回想跟樂隊合作那份感動，令她畢生難望，原來世界是那麼精彩，所以決心踏出職業歌手第一步。

《上海灘》推上事業高峰

葉麗儀在1973年再有一次機遇，獲航空公司邀請任親善大使，到世界各地唱好香港，推出一張有9種語言的唱片，這張唱片令她成功衝出國際，獲倫敦百代唱片有限公司（EMI）賞識力邀加盟，成為旗下首名亞洲歌手。她早期唱歐西流行曲為主，直至1980年代遇到改變她一生的歌曲《上海灘》，此曲不但將她的事業推上高峰，亦成為經典中的經典。由唱英文歌轉唱廣東歌，葉麗儀表示腔口不同，經常把「奔」讀錯「崩」，只錄頭一句歌詞已花上兩小時，「因開頭的音樂很澎湃，但又不能去得太盡，當時幫我監製的是朱瑞萍，我唱了很多次她才收貨，最後《上海灘》用了3小時才錄成，對我來說已是很高紀錄，我平時用一小時便可錄兩首歌」。

喜歡《紅顏》歌詞有共鳴

葉麗儀表示《上海灘》已成為她過去40多年開騷的必唱歌，去到泰國還要唱泰文版，但無論唱多少次也不會厭，更分享有次入境馬來西亞，當地人見到她的護照也忍不住對她唱「浪奔，浪流」。《上海灘》是葉麗儀的代表作，但她更喜歡《紅顏》，因歌詞講述一個女強人情路崎嶇，但事業有成，令她有所共鳴，「因自覺做這行犧牲不少，如我想生小朋友時又不可以生，到後來想生又生不到」。

回想超過半世紀的音樂人生，葉麗儀用「幸運」形容，一路上遇到很多出色的音樂人，特別感謝帶她入行的煇哥，「煇哥教導我很多，有什麼需要改進一定會告訴我，但從來不會鬧，最壞一句都是『乜咁㗎？』我們一聽到他講這句話，就會皺眉頭」。她佩服煇哥在大壓力下一樣交到貨，且不是行貨，還可因應各人的聲線去寫，非常犀利，「煇哥為人和藹，很願意用新人，當時我和張德蘭還很新，但他都肯給予我們機會」。

曾向老公交代身後事

雖然事業一帆風順，但葉麗儀的人生經歷不少波折和難關，先後患乳癌及抑鬱症，她的孫仔出世不久發現患腦瘤，康復後要接受特別照顧和教育，老公David又因脊椎毛病一度行動不便。她不諱言當中最驚是確診乳癌，最初很頹喪，還向老公交代身後事；當時老公不斷安慰她，醫生也說沒有擴散不用驚，最後做了6個星期電療，「記得我切除乳房後10個星期獲邀演唱，都擔心未能回復狀態，不過當我聽到《上海灘》音樂奏起時，整個背脊毛管戙，就知我絕對不可以退休，因我未唱完」。

經歷大病改變人生觀

縱使面對一個又一個逆境，葉麗儀從沒怨天怨地，即使患抑鬱症，仍時常提醒自己，比起他人已經好很多，當然家人之間互相支持也很重要，尤其是老公，「老公給我的支持，永遠都不會忘記，他說你走每一步，我都會在你身邊。縱使我切掉一邊乳房，他給我的感覺是『我仍然是我』，這對我是很大鼓舞」。這些經歷令葉麗儀改變人生觀，以往以事業行先，因不知自己能紅多久，所以拼命做，當身體發出警號，才明白家人的重要，現在把家人擺在第一位，會多花時間跟家人相處，每次兒子和老公的生日都必定出現。孫仔現時13歲，雖不懂說話要坐輪椅，可幸是健康很好，見到人就會笑，是一個很開心的小朋友，「我會唱歌給他聽，但不是《上海灘》，是《Twinkle Twinkle Little Star》，有時會唱《月亮代表我的心》」。

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相關字詞﹕《聲寶之夜》 老公David 黃霑 顧嘉煇 《上海灘》 葉麗儀

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