遇好劇本不拍捱夜開工 鄭則士澄清無因糖尿病減產

有傳他患糖尿病要減產？Kent哥否認，笑言：「有糖尿病反而要增財掙錢醫病。」談到現時身體狀况，他中氣十足說：「身體不好就不能回來拍劇。」Kent哥透露1996年已患糖尿病，每日吃一粒藥，平日有控制好血糖，並稱不會因有病向劇組提出不捱夜要求，不想因私人事影響拍攝進度，「我一向唔怕辛苦，唔辛苦邊得世間財，現在只要適合就會拍。」。

亞洲電視行政總裁徐小明透露有財團接洽，有意翻拍亞視經典劇。若邀請Kent哥拍《肥貓正傳》可有興趣？他說沒聽聞，是假設問題，就算他想拍，年紀都老，要搵新的肥貓，好像《神雕俠侶》都換多次主角。至於會否客串？Kent哥稱要視乎劇本需要。

蕭正楠首挑戰演人父

蕭正楠與傅嘉莉飾演舊情人，劇本暫時未有親熱戲。蕭正楠笑說：「如果是Kent哥和樊亦敏有親熱，反而有睇頭，現在興重口味」。他自細看Kent哥作品長大，今次演鬥氣冤家很難得，希望有多些喜劇元素。冼靖峰演蕭正楠養子，他說首次挑戰父親角色，「冇所謂，咩都試下啦，現實生理上，我都生得出他」。

記者：陳釗