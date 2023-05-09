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娛樂

分享選美歷程眼濕濕 馮盈盈讀碩士增值 無意退出娛圈

【明報專訊】《2023香港小姐競選》全球招募記者會昨日於電視城舉行，報名昨日起至6月5日截止。馮盈盈、陳曉華、謝嘉怡和宋宛穎等歷屆港姐，以及應屆港姐冠軍林鈺洧、亞軍暨國際親善小姐許子萱、季軍暨最上鏡小姐梁超怡及友誼小姐邢慧敏齊宣傳。大會統籌經理何小慧透露今年有意出埠拍外景，地點考慮東南亞地區，透過視像招募海外參賽者，希望8月完成決賽。

馮盈盈分享參選心路歷程，感觸講到眼濕濕，「覺得時光過得很快，原來我已是台上最資深的大師姐，回想參選至今，自覺經歷和成長很多」。馮盈盈現在於香港大學就讀食品產業管理市場營銷碩士，透露剛考完試放假，可專心拍新劇《逆天奇案2》，稍後完成餘下課程，今年內畢業。馮盈盈在無綫年報的藝人排位，由去年在首頁跌至第4頁，馮盈盈表示能出現在年報已很開心和榮幸，「位置每年都會變，我過去一年拍的作品未出街，最近曝光率較高的藝人放較前位置也理所當然」。有傳她意興闌珊讀書為轉行鋪路？馮盈盈強調無此事，讀碩士是為進修，也是她一個夢想，希望趁年輕完成，無想過退出娛樂圈。

林鈺洧想再連任

林鈺洧將卸任感不捨，笑說想再連任。會否叫身邊靚女朋友參選？她笑說：「身邊的好朋友跟我年紀相若，很多已結婚，但仍很靚，若有香港太太競選，20強一定全是我朋友。」陳曉華表示每次回想選美歷程都感觸良多，早前被指與羅天宇同遊日本而傳緋聞，她強調跟對方是朋友，絕對沒有一齊去日本，大家去的地方不同。

記者：陳釗

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