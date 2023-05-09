吳耀漢設靈 播《五福星》悼「冷面笑匠」 吳嘉龍談父受病魔煎熬曾企圖輕生

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

上月病逝的吳耀漢，家人昨日為他在紅磡世界殯儀館設靈，靈堂採用白色佈置，橫匾寫上「與爾仝笑」，遺照採用吳耀漢架着墨鏡笑得開懷的照片，堂內有電視播放吳耀漢的電影片段，包括《五福星》系列，懷念一代「冷面笑匠」。吳耀漢家人的花牌放在靈堂正中央，兒子吳嘉龍在花牌寫上「父親 Good Take 休息下」。

吳耀漢遺孀與吳嘉龍昨午3時許已抵達靈堂打點，洪金寶、姜大衛與太太李琳琳、岑建勳與前妻劉天蘭傍晚前來送別，洪金寶於場外現身時，被影迷截停，要求在他和吳耀漢合作的電影《運財五福星》影碟上簽名。張學友、楊千嬅、林家棟、吳彥祖、盧冠廷夫婦、胡杏兒和老公李承德等送花牌悼念。

吳耀漢親筆thank you致親友

吳嘉龍接受訪問時傷感落淚，表示父親離世後，他每日都好難過，但也替爸爸現在去到舒服的地方而開心，「我們關係似朋友多過父子，我好懷念他的幽默感，我要令自己追回他的幽默感」。靈堂播放的電影片段，吳嘉龍透露是胞妹吳瑞珊親手剪接，「妹妹很不開心，我叫她剪條片回憶大家一齊的時間，睇到片就會笑。遺照是在家庭照中揀出來，還有第三樣，就是爸爸臨走前一星期寫了『thank you』兩個字，因為他知喇（將要離世），想多謝大家今（昨）日來關心他」。

公開對話 鼓勵父親努力活着

吳耀漢生前受健康問題困擾，曾因心臟血管栓塞做手術，及後嚴重腎衰竭，只剩約一成腎功能，需要每日洗肚4次，聽力衰退只餘約三成，要戴助聽器。吳嘉龍日前在社交網上載與父親合照，以英文分享父子過去的對話，提到吳耀漢離世前曾想輕生。吳嘉龍透露4月某早上，他到爸爸牀邊叫醒對方吃早餐，吳耀漢跟他透露曾試圖自尋短見，但並不成功。他聞言叫父親不如嘗試做他擅長的事，例如活着，兩父子相視而笑。

吳嘉龍寫道：「我們都知道，像生命中的所有事情，歡笑、悲傷、幸福或恐懼，我們會回頭看，有時會帶着遺憾，有時則帶喜悅。記住，這也將過去。」

緊記父親教誨「做人不要太嚴肅」

吳嘉龍解釋吳耀漢受長期病魔折騰，令父親的幽默感也被磨蝕，「尤其疫情3年，他見不到朋友，去不到喜歡的餐廳，都好大壓力，不過他對生命仍然充滿熱情。他有講過好辛苦，叫我睇住家姐和妹妹，但日日都會講笑，他講笑有些好難get到，我好感動又好痛心，現在他可以休息啦。」他表示爸爸是個好有趣的人，帶畀香港好多快樂回憶，身為家人希望大眾記住他這一面，每個人都可以笑。談到吳耀漢對他的教導，吳嘉龍說：「父親說做人不要太嚴肅，人生好短暫，要開心生活，對他人善良」。

洪金寶看《五福星》 開心回憶湧現

洪金寶與吳耀漢合演過多部《五福星》系列電影，表示彼此合作多年，留下好多開心回憶，在靈堂內回看影片感受更深，「以前我們拍戲好多笑聲，沒有壓力，沒有政治背景壓力。（有冇試過被他整蠱？）冇，好少。我整蠱人多，我們整蠱人都是笑的，不會令人心痛、肉痛、骨痛，只是視覺上好笑。整蠱人都睇對象，若是成龍，可以插入啲（動手），流少少血都唔怕，吳耀漢、岑建勳都是文人，用把口講下笑就得喇」。