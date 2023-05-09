【開箱】《小飛俠與溫蒂》 多元文化下的犧牲品？

女主角戲分較多

《小飛俠與溫蒂》4月28日上架，電影改編自蘇格蘭作家J. M. Barrie的同名小說，以及1953年推出的迪士尼動畫，現由《再見魅了緣》大衛羅利（David Lowery）改編兼執導。故事講述小飛俠彼得潘（阿歷山大莫隆尼飾）與小仙子叮噹（雅拉沙希迪飾）居於夢幻島，某日登門探訪倫敦3姊弟：溫蒂、約翰和麥克，並帶他們到島上嬉戲，共度歡樂時光，其間突遭虎克船長（祖狄羅飾）及其海盜襲擊，幸得老虎莉莉和一班走失男孩幫忙，最終溫蒂與小飛俠聯手對付虎克船長，並一起離開夢幻島。

根據原著，彼得潘是個長不大的孩子，電影中的溫蒂同樣害怕成長和改變，直至遇上彼得潘和小仙女，並跟弟弟到夢幻島歷險後，她終於明白成長是人生必經階段，「或者可以視為冒險的一部分」。只有彼得潘堅持自我，拒絕長大，寧可繼續留在夢幻島，跟虎克船長一起延續永遠不會結束的故事。

還記得虎克船長一出場，即把麥克和約翰捉拿並縛在骷髏島的岩石上，作為引誘彼得潘上釣的「魚餌」，並恐嚇兄弟倆說：「你們的罪名就是身為小孩，我們容不下小孩出現在夢幻島。」原來在虎克心目中，年輕就是原罪。最後劇情交代彼得潘與虎克原是昔日好友，後者揚帆出海冒險，回來後性情大變，正如溫蒂解釋，原名「占姆斯」的虎克只是長大了，彼得潘卻始終如一，難免發生衝突。

《小飛俠與溫蒂》戲分明顯集中在女主角身上，飾演溫蒂的15歲艾娃安德遜（Ever Anderson）是「星二代」，父母是《生化危機》系列導演保羅安德遜（Paul W. S. Anderson）及女主角美娜祖華域（Milla Jovovich）。艾娃曾演出《生化危機：終極屍殺》及《黑寡婦》，本片是她首次擔正演出，外形似足媽媽，相當標致，但演技尚待磨練。童星出身的阿歷山大莫隆尼（Alexander Molony）扮演彼得潘，情况大同小異，表情相當生硬，動作亦不算敏捷，勝在眉宇之間有種英氣。至於《怪獸與鄧不利多的秘密》男星祖狄羅（Jude Law）扮演虎克船長，則大材小用。

觀衆好感度低

《再見女郎》金像影帝李察杜里福斯（Richard Dreyfuss）日前受訪時稱，對於美國影藝學院為支持多元文化而修改奧斯卡最佳電影入圍準則，要求候選作品的台前幕後工作人員，來自不同種族的數目必須達至某個百分比，他對此感到「作嘔」，看來認同他的觀眾大有人在。以《小飛俠與溫蒂》為例，在Disney+上架後，「爛番茄」觀眾好感度由最初34%，逐漸跌至截稿前的13%，估計「死因」亦與迪士尼近年擁抱多元文化有關。Disney+去年推出《木偶奇遇記》，片中「藍仙女」一角起用《賊眉賊眼大酒店》黑人女星兼格林美得獎歌手辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo），電影未上架，已惹來政治正確爭議。《小飛俠與溫蒂》情况相近，小仙女找來《致偶像的信》黑人女星雅拉沙希迪（Yara Shahidi）扮演，對於部分觀眾來說，如此顛覆傳統的選角，實在難以接受。

此外，戲中一群「走失男孩」破格出現女性，老虎莉莉亦找來《河谷鎮》印第安演員艾莉莎華班納德（Alyssa Wapanatahk）演出，滿足性別及種族平權的需求。當然，全片節奏緩慢亦是令大人小童看到呵欠連連的原因之一，看來導演大衛羅利並不擅長處理童話題材。