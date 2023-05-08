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娛樂

【開箱】《孿生女》電影《孽扣》劇集版 麗素慧絲分飾兩角挑戰視后

【明報專訊】《黑寡婦》麗素慧絲（Rachel Weisz）曾經憑《無國界追兇》贏得奧斯卡最佳女配角殊榮，演技毋庸置疑；上月21日在影視串流平台Prime Video上架的6集迷你劇《孿生女》（Dead Ringers），麗素一人分飾兩角，從頭帶到尾；距離艾美獎公布提名還有兩個月，甚少拍劇的她，已被美媒看好可入圍角逐迷你劇視后。

孖女醫生開醫療中心

《孿生女》講述Elliot與Beverly是孖生姊妹，同為婦產科醫生；兩人外貌一模一樣，感情亦要好，個性卻截然不同。Elliot外向大膽，生活放浪，醫學方面研究重於臨牀；妹妹Beverly內向溫和，對病患較投入，身為同性戀者，一直渴望成為媽媽，卻多次流產。其後兩人獲Parker家族投資開設專治婦科與不育的醫療中心；另一方面，Elliot協助Beverly追求女演員Genevieve，但當發現妹妹Beverly愈來愈投入感情，Elliot顯得妒忌，姊妹倆會就此分道揚鑣嗎？

《孿生女》可說是《變形人魔》導演大衛哥倫堡（David Cronenberg）1988年電影《孽扣》的劇集版，後者又改編自Bari Wood及Jack Geasland的小說《Twins》。所不同的是，劇集主角是孖女，《孽扣》則以孿生子為主角，並由金像影帝謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）主演。《孽扣》講述孿生兄弟Elliot和Beverly是傑出婦科醫生，一個外向另一內斂，合作經營專治不育症的診所，表面堂皇，暗地春色無邊，當其中一人愛上濫藥女明星，孿生兄弟情受到嚴峻考驗。

《孽扣》是大衛哥倫堡較早期作品，拍出詭異淒美氣氛，2004年多倫多電影節選百年至愛加拿大電影，《孽扣》名列十大。把《孽扣》拍成劇集《孿生女》的創作人艾莉絲貝治（Alice Birch）曾撰寫電影《馬克白夫人的誘惑》及《禁食女孩》劇本；備受好評的BBC劇集《Normal People》亦出自艾莉絲手筆。該劇男女主角保羅麥斯卡（Paul Mescal）和黛斯艾加鍾斯（Daisy Edgar-Jones），其後拍了《日麗》與《荒野謎屍》等電影，已是現在最炙手可熱的新演員。

主角男改為女

艾莉絲貝治把《孽扣》主角的性別由男改為女，卻保留了婦產科這職業，發揮空間更大；譬如在婦產科醫療領域方面，女性感受會更深。Parker家族投資Elliot與Beverly的醫療中心，一心只為圖利，Elliot主張突破醫療倫理界限，希望延遲更年期、培養胚胎，解決女性不孕症狀，給Parker家族看到商機，但對Elliot與Beverly而言，即使踩界，兩人都不想女性在生育或不育等問題再受傷害。至於詭異程度，電影與劇集版相若，後者還多了點血腥。

劇中以Elliot長髮與Beverly梳髻區分長相一樣的孖女；麗素慧絲值得視后提名，因為不止靠造型，還從野性的舉手投足與含羞眼神來分開兩個角色。一人演繹雙胞胎，等如雙倍戲分，而且大多時候兩人同場，對演員而言是相當大的考驗。

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