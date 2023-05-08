明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

香港舉行簽唱會 VIXX成員Ken獻唱國語歌

【明報專訊】韓國男團VIXX成員Ken昨日在港舉行簽唱會，獲百名粉絲圍觀捧場。Ken甫現身即拿出「貓紙」用廣東話說：「真係好多謝大家，我好掛住大家，我係VIXX的Ken。」台下粉絲表現熱情，高呼「好可愛」，Ken馬上回應說「你們都好可愛」。

相隔6年再度來港

Ken今次是繼2017年與VIXX隊友來港開騷後，相隔6年再度訪港，Ken稱心情緊張但好興奮。Ken大賣口乖讚粉絲變靚了，比以前更可愛。Ken透露為了今次在港首個個人簽唱會而苦惱，苦思要帶來什麼表演；他透露為了保持最佳狀態，勤跑步兼練唱歌，笑言肌肉變多了。此話一出，粉絲即要求除衫騷肌，但他怕醜婉拒。Ken又謂早前與隊友在台灣開騷，私下談及想一同來港，昨日見粉絲如此熱情，Ken表示想盡快與隊友來港舉行演唱會。

Ken透露想去香港迪士尼遊玩，可惜沒有時間，並自爆愛吃蝦，想品嘗點心、蝦餃及揚州炒飯，有粉絲高呼為他下廚，Ken甜笑讚好。談及近况，Ken表示暫未有推出專輯的計劃，稱想演舞台劇，有空閒會做運動、畫畫或於社交平台與粉絲聊天。

為補祝Ken上月31歲生日，大會安排他與幸運粉絲一起繪畫生日卡，其間他與粉絲挽着手合照，惹來其他歌迷「呷醋」。接着全場粉絲自發唱出VIXX歌曲《Now We》，令Ken大呼感動，他說：「感謝你們唱歌給我聽，感受到大家的力量，我會努力去報答大家。」Ken即場獻唱兩首歌曲，其中一首是翻唱台灣男歌手周興哲的《想知道你在想什麼》；最後他走落台與粉絲互動，一邊與粉絲擊掌，一邊問粉絲活動完結後會做什麼，表現親切。

記者：蘇珮欣

攝影：林祖傑

相關字詞﹕韓國男團

上 / 下一篇新聞