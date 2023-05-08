明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

陳柏宇唔信用錢登日本TFT 文凱婷為男友被指搶學生申冤

【明報專訊】陳柏宇、文凱婷前晚參演慈善音樂會，陳柏宇被問到MIRROR成員柳應廷與李駿傑繼他後，獲邀亮相日本音樂頻道THE FIRST TAKE（TFT）的香港歌手，陳柏宇認為是好事，不敢說自己有份帶動，或為樂壇作出貢獻，只開心參與不同工作。有網民指該頻道是「有錢便可以上」，他反駁說：「如果是真，好多人都可以上，這些留言帶攻擊，不必理會，亦不會不開心。」

重申無做第三者

文凱婷早前被爆跟年長10多年的唱歌老師湛耀東拍拖，她被質疑是小三，介入男友跟前度女友的感情；湛耀東又被指搶走炎明熹老師高晨維的音樂學院學生，另起爐灶。文凱婷面對負面新聞冷靜回應，稱男友是冤枉，她信任對方，朋友及家人都給予安慰及支持，二人感情未受影響。

對於被指是小三及男友搶學生一事，文凱婷說：「不開心一定有，關乎我人格和形象問題。好清楚成件事，總之大家拍拖時都是單身，至於說男友搶別人學生，他去年7月已離職舊公司，『割席』聲明是上個月出，當中難以評論誰是誰非。」

文凱婷稱男友有職業病，對唱歌好嚴格，平日她偶爾哼歌也會被批評，未打算情侶合作。她承認早前跟男友一家到澳洲旅行，談到與男友母親及家人相處融洽，她表示只要老人家開心就好。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕文凱婷 陳柏宇

上 / 下一篇新聞