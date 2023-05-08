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娛樂

對DSE成績有信心 炎明熹盼入心儀大學讀時裝設計

中文金曲｜炎明熹奪2獎感意外 自爆DSE最驚考英文會話

【明報專訊】炎明熹（Gigi）前晚連走兩場，先到灣仔參與慈善音樂會，之後去紅館出席港台《十大中文金曲頒獎音樂會》。對於獲頒「十優歌手」及金曲獎，Gigi感意料之外，希望日後做得更加好，有多些好作品給大家聽，才對得起支持她的歌迷，「我本身不是有自信的人，真的很多謝大家給我自信和勇氣」。

Gigi是應屆中學文憑試（DSE）考生，透露明天（9日）考最後一科「科技與生活」，她大叫「救命」，因有好多資料要死記。對於考試表現，她自評不錯，特別英文科口試自覺幾叻女，「信心一定要有，但不能太多，亦不能無，我希望可以考入心儀大學攻讀時裝設計」。

偕同學到台灣畢業旅行

Gigi不介意考試期間接工作，享受過程，將興趣變成職業感覺奇妙，並透露待完成全部考試，會跟同學6月中出發到台灣畢業旅行，是她跟家人以外，首次與朋友結伴外遊。Gigi記得第一次到台灣是13歲，當時身體不適，行夜市悶悶不樂，全程不享受。今次希望有美好回憶，已向公司請假，最少玩一星期。

Gigi早前到內地演出，穿小背心登場，被網民指她轉換新形象，眼前一亮，被形容是「禾稈冚珍珠」，她尷尬笑說：「這次我學識了5個字，要家人解讀後，我才明白意思。（是讚賞還是批評？）覺得是中性。」

記者：林蘊兒、林祖傑

攝影：劉永銳

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